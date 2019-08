Leben

Heidi Klum meldet sich zu Wort – und verrät ihren Nachnamen



Heidi Klum meldet sich erstmals nach Hochzeit selbst zu Wort – und verrät ihren Nachnamen

Sommer ist ja bekanntlich Hochzeits-Hochsaison. Nicht nur bei den «Normalos», sondern auch bei den Promis. Doch was Heidi Klum und Tom Kaulitz da an diesem Wochenende veranstaltet haben, war schon ein besonderes Spektakel.

Am Samstag gaben sich die beiden auf einer Luxusjacht das Ja-Wort. Toms Zwillingsbruder Bill fungierte dabei als Trauredner und trug ein etwas spezielles Outfit, das Heidi Klum jedoch mit ihrem gigantischen Hochzeitskleid locker zu toppen wusste.

Heidi Klum bricht ihr Schweigen nach der Hochzeit mit Tom Kaulitz

Eine offizielle Bestätigung für die Trauung gab es jedoch lange nicht. Die bisher bekannten Informationen stammten allesamt von Medien, die ihre Reporter vor Capri auf Boote schickten, um so möglichst nah an die Klum-Kaulitz-Hochzeit heranzukommen.

Doch dieses Schweigen von offizieller Seite wurde nun gebrochen, und zwar von niemand Geringerem als Heidi Klum selbst. Das Model hat sich nun auf Instagram erstmals nach der Hochzeit selbst zu Wort gemeldet – und endlich ein Bild in maximaler Nahaufnahme veröffentlicht, das nicht so pixelig ist wie die vielen Paparazzi-Fotos, die aus der Ferne geschossen wurden.

Heidi Klum postet Bild von Hochzeit und verrät ihren künftigen Nachnamen

Auf dem Bild zu sehen sind Heidi Klum und Tom Kaulitz, beide in weiss, wie sie sich auf der Jacht mit allerlei Blumen-Tamtam romantisch küssen.

Heidi klum postet darunter genau 43 Herzen (ja, wir haben nachgezählt) plus die Worte: «We did it.» Die Hochzeit ist damit offiziell bestätigt.

Und noch mehr: Heidi Klum schreibt unter dem Bild auch die Worte «Mr & Ms. Kaulitz» – und verrät damit, welchen Nachnamen sie nun trägt. Nämlich den von Ehemann Tom.

Das ist der ganze Instagram-Post von Heidi Klum:

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi Klum einen neuen Nachnamen annimmt. Auch nach ihrer Hochzeit mit Seal damals hatte Heidi den Nachnamen ihres damaligen Ehemannes angenommen. In der Öffentlichkeit trat sie weiter als Heidi Klum auf – das wird sie nun ziemlich sicher auch tun. Und wenn nicht, dann bekommen wir zu Beginn des nächsten Jahres eben «Germany's Next Topmodel – by Heidi Kaulitz». Klänge auch nicht schlecht, oder?

