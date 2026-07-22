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Synchronsprecher und Schauspieler Joachim Kerzel ist tot

93/ Joachim Kerzel, Die VERWANDLUNG , Photocall zur Matinee, Astor Film Lounge, Berlin, 17.11.2019 Berlin Deutschland, germany *** 93 Joachim Kerzel, Die VERWANDLUNG , Photocall to Matinee, Astor Film ...
Joachim Kerzel im Jahr 2019.Bild: www.imago-images.de
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Deutsche Stimme von Hollywoodstars: Joachim Kerzel ist tot

22.07.2026, 14:1222.07.2026, 14:12

Er lieh Hollywood-Stars wie Sir Anthony Hopkins, Jack Nicholson und Dustin Hoffmann seine Stimme: Synchronsprecher Joachim Kerzel ist tot. Er sei im Alter von 84 Jahren am Montag gestorben, teilte seine Agentur auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit, «t-online» hatte berichtet.

«Mit Joachim Kerzel verliert die deutsche Synchron- und Hörbuchwelt eine aussergewöhnliche Persönlichkeit», sagte Mike Götze, Geschäftsführer der Agentur Media-Paten. «Wir verneigen uns vor seinem Lebenswerk und werden seine Stimme sowie seinen Beitrag zur deutschen Synchronkultur in dankbarer Erinnerung behalten.»

«Ein grossartiger Mensch, Lehrmeister und Freund»

Öffentlich geworden war der Tod Kerzels durch einen Instagram-Beitrag seines Kollegen, dem Schauspieler und Synchronsprecher Peter Flechtner. «Er war nicht nur ein toller Schauspieler und Sprecher, sondern auch ein grossartiger Mensch, Lehrmeister und Freund», schreibt Flechtner dort.

Kerzel habe Mitte der Achtzigerjahre mit seiner Frau Maria Körber eine Schauspielschule eröffnet. «Ich hatte das Glück im ersten Jahrgang dabei gewesen zu sein und habe viel von Joachim gelernt. Der enge Kontakt zu seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern bestand bis zum Schluss», so Flechtner.

Unter dem Beitrag äusseren sich zahlreiche Nutzer bestürzt. «Seine Stimme hat meine ganze Kindheit, eigentlich mein halbes Leben, begleitet. Für sein Werk bin ich sehr dankbar», schreibt ein User. «Eine der grössten Stimmen der Synchronbranche!», lautet ein anderer Beitrag.

Mehr als 30 Jahre Stimme von Hopkins

Kerzel arbeitet als Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Nach einem Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover stand er vor allem am Berliner «Theater am Kurfürstendamm» auf der Bühne, wie es in seinem Lebenslauf heisst.

Bekannt war Kerzel vor allem durch seine unverwechselbare Stimme, die er nach Angaben seiner Agentur mehr als 30 Jahren Sir Anthony Hopkins lieh. Aber auch Stars wie Jack Nicholson, Dustin Hoffman oder Jean Reno gab er im Deutschen seine Stimme.

2003 erhielt Kerzel den «Deutsche Preis für Synchron» für «About Schmidt», in dem er Jack Nicholson sprach. Als Hörbuchinterpret wirkte Kerzel nach Angaben seiner Agentur in den von Ken Follett verfassten Bestsellern «Die Leopardin», «Die Tore der Welt» und «Die Säulen der Erde» mit. Für letzteren wurde er 2008 mit dem Publikumspreis «Hörkules» und einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. (sda/dpa)

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