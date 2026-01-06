Kristen Stewart könnte sich vorstellen, «Twilight» neu zu verfilmen. Bild: keystone

«Ich mache es!»: Kristen Stewart möchte Remake von Twilight mit «riesigem Budget» drehen

Die Schauspielerin Kristen Stewart zeigte sich offen für die Idee, die Vampir-Filmreihe «Twilight», die sie damals berühmt gemacht hatte, neu zu verfilmen. Das sagte sie am Sonntag gegenüber der Sendung «Entertainment Tonight».

Als der Journalist ihr vorschlug, dass sie die Filmreihe neu verfilmen sollte, reagierte Stewart begeistert: «Ich würde es lieben.» Zudem lobte sie die damalige Arbeit der Regisseure Catherine Hardwicke und Chris Weitz. Damals seien sie «so sie selbst» gewesen und «irgendwie schrullig», als sie noch gar nicht wussten, dass sie mit den Filmen berühmt werden würden.

«Stellen Sie sich vor, wir hätten ein riesiges Budget und jede Menge Liebe und Unterstützung. Ich weiss nicht – ich würde es gerne neu adaptieren. Ja, klar, ich mache das Remake. Ich mache es! Ich bin dabei!»

Kristen Stewart als Bella Swan und Robert Pattinson als Edward Cullen. Bild: www.imago-images.de

Kristen Stewart wurde als Hauptfigur Bella Swan in den fünf Filmen der «Twilight»-Saga berühmt, die zwischen 2008 und 2012 veröffentlicht wurden.

Drei der fünf Filme hatten unterschiedliche Regisseure: Catherine Hardwicke führte bei dem ersten Film Regie, während Chris Weitz und David Slade jeweils für New Moon und Eclipse verantwortlich waren. Bill Condon inszenierte die zweiteilige Verfilmung von Meyers Roman «Breaking Dawn». (hkl)