Kanye Wests neues Album «Donda 2» nur auf seinem eigenen Player verfügbar

Was ein «Zertifikat» ist und was es dir bringen kann

Was ist eigentlich ein Derivat? Was sind Zertifikate? Und für wen eignen sie sich? Was du über strukturierte Produkte wissen solltest.

Die Schweiz hat dank eines hoch entwickelten, effizienten und transparenten Handels einen blühenden Markt an strukturierten Produkten. 2021 betrug der Handelsumsatz ungefähr 20.1 Milliarden Franken und es wurden über 778'000 Abschlüsse getätigt (Quelle: SIX). Den Anleger:innen standen per Dezember über 41'269 strukturierte Produkte und Warrants zur Verfügung. Die Auswahl und Vielfalt sind gross und ich bekomme in Finanzseminaren immer häufiger Fragen nach verschiedenen strukturierten Finanzprodukten, vor allem auch nach Zertifikaten. Grund genug für einen kurzen Erklärartikel, was es damit auf sich hat 😉.