Georgina Rodríguez, Izabel Goulart oder Lisa Müller: Sie und andere Spielerfrauen streben eine eigene Karriere an. Bild: keystone

Nicht nur Anhängsel – so erfolgreich sind die Spielerfrauen

Lisa Müller und andere Spielerfrauen möchten nicht nur als Anhang ihres Mannes dienen, sondern eigene Karrieren verfolgen. Wir haben einige davon aufgelistet.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Leben»

Thomas Müller hat am vergangenen Wochenende beim letzten Heimspiel vor Tausenden Zuschauern Abschied vom FC Bayern genommen. Mit dem Verein feierte er seine grössten Erfolge als Profifussballer. Aus diesem Grund kamen neben zahlreichen Fans und der Klubführung auch viele Freunde und Familienmitglieder, um seinen Abschied mit ihm zu feiern. Doch eine wichtige Person fehlte: Müllers Frau Lisa.

Lisa und Thomas Müller beim Oktoberfest 2022. Bild: EPA

Wie die Bild berichtet, sei Lisa Müller auch bei der anschliessenden Feier in einem Restaurant nicht anwesend gewesen. Schon länger gibt es bei den Müllers Gerüchte um eine Beziehungskrise. Untermauert wurde dies noch, als Lisa Müller alle gemeinsamen Bilder mit ihrem Mann auf Instagram löschte. Sie war zudem selten bei den Bayern-Spielen und nahm auch nicht an der Premiere einer Dokumentation über den Fussballer teil.

Gegenüber der «Bild» hatte die Dressurreiterin im Oktober gesagt, sie wolle kürzertreten, weil sie sich vor allem in digitalen Medien einer «Hetzjagd» ausgesetzt fühle. Gegenüber RTL sagte sie zudem, dass sie eine «starke und unabhängige Frau» sei. Sie fügte hinzu: «Ich bin kein Anhang und auch kein Handtäschchen von ihm.»

Wie Lisa Müller denken auch andere Spielerfrauen. Sie wollen nicht nur als hübsches Accessoire ihres Mannes oder Freundes gelten, sondern eine eigene Karriere hinlegen. Einige davon sind damit auch sehr erfolgreich.

Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez ist die Freundin von Cristiano Ronaldo. Bild: keystone

Georgina Rodríguez ist wohl die bekannteste Spielerfrau. Auf Instagram hat sie stolze 66,3 Millionen Follower. Das argentinisch-spanische Model lernte den portugiesischen Fussballspieler Cristiano Ronaldo 2016 in einer Gucci-Boutique in Madrid kennen, in der sie als Verkäuferin arbeitete. Danach änderte sich ihr Leben rasant.

Sie modelte für zahlreiche Modeunternehmen und Magazine, arbeitete als Moderatorin und gründete ihr eigenes Modelabel OM By G. Mit Cristiano Ronaldo ist sie Eigentümerin sowie Geschäftsführerin des Haartransplantationsunternehmens Insparya Hair Medical Clinic S. L. Der grösste Erfolg ist aber wohl die Netflixdoku «I am Georgina» (Ich bin Georgina) über ihr Leben.

Daneben wuppt die 31-Jährige das Familienleben mit fünf Kindern. 2017 wurde Rodríguez' und Cristiano Ronaldos gemeinsame Tochter Alana Martina geboren. 2022 folgte die Zwillingsgeburt, wobei eines der beiden Kinder im Mutterleib gestorben war. Von drei weiteren Kindern Ronaldos ist Rodríguez zudem Ersatzmutter.

Izabel Goulart

Kevin Trapp und Izabel Goulart im Jahr 2017. Bild: AP

Izabel Goulart ist ein brasilianisches Model und sie ist mit dem deutschen Fussballer Kevin Trapp zusammen. Seit 2018 sind sie sogar verlobt. Goulart war jedoch schon vor ihrer Beziehung mit dem Eintracht-Frankfurt-Torwart berühmt und modelte unter anderem auch für Victoria’s Secret.

Die beiden erfolgreichen Karrieren sind auch der Grund, wieso es mit dem Heiraten bislang noch nicht geklappt hat. Da Trapp viel auf dem Rasen steht und Goulart für ihre Modeljobs oft um die Welt reist, passte es zeitlich noch nicht. Doch Trapp unterstützt seine Verlobte auch bei ihrer Karriere. Er sagte dazu in einem Interview: «Wenn es funktioniert, will ich genauso bei ihrer Arbeit dabei sein, wie sie bei mir im Stadion ist.»

Leonita Xhaka

Leonita Xhaka ist seit 2015 mit dem Schweizer Nationalspieler und Bayer-04-Leverkusen-Star Granit Xhaka liiert und seit 2017 mit ihm verheiratet. Zusammen haben sie drei Kinder. Die Albanerin ist ebenfalls Model und Influencerin. Sie gilt als die einflussreichste Schweizer Spielerfrau.

Lina Kimmich

Lina und Joshua Kimmich beim Oktoberfest 2024. Bild: keystone

Lina Kimmich ist anders als andere Spielerfrauen kein Model, sondern Anwältin. Seit 2014 ist sie mit dem deutschen Fussballer zusammen und hat mit ihm vier gemeinsame Kinder. Seit 2022 sind sie verheiratet. Kennengelernt haben sich die zwei, als Lina neben ihrem Jura-Studium im RB-Fanshop arbeitete. Damals spielte Joshua bei RB Leipzig. Aus der Öffentlichkeit hält Lian Kimmich sich weitestgehend zurück.

Pilar Rubio

Pilar Rubio ist seit 2019 mit Sergio Ramos verheiratet. Bild: www.imago-images.de

Pilar Rubio ist seit 2012 mit dem spanischen Fussballspieler Sergio Ramos zusammen und seit 2019 mit ihm verheiratet. Die zwei haben vier Kinder. Schon davor war sie aber als Moderatorin tätig und 2007 gewann sie sogar einen Preis als beste Fernsehreporterin. Bei Instagram hat sie 11 Millionen Follower. Heute verdient sie ihr Geld als Moderatorin, Reporterin, Model und Schauspielerin.

Anna Lewandowska

Robert Lewandowski und Anna Lewandowska sind seit 2013 verheiratet und haben zusammen zwei Töchter. Bild: keystone

Anna Lewandowska ist die Frau des ehemaligen Bayern-Spielers und jetzigen Barcelona-Spielers Robert Lewandowski. Auch sie ist auf Instagram aktiv und zeigt ihren rund sechs Millionen Followern Content im Bereich Sport und gesunde Ernährung. Daneben machte sie zudem erfolgreich Karate. Die Polin gewann zahlreiche Medaillen, 2013 wurde sie gar Weltmeisterin. Seit dem Ende ihrer Karriere ist sie Ernährungsberaterin, betreibt eine eigene Cafékette namens Healthy Store by Ann und besitzt mehrere weitere Unternehmen, darunter eine Kosmetiklinie.

Ann-Kathrin Götze

Ann-Kathrin Götze ist seit 2012 mit dem deutschen Fussballspieler Mario Götze zusammen. 2018 folgten die Hochzeit und danach zwei Kinder. Ann-Kathrin Götze begann schon mit 16 Jahren zu modeln. Sie nahm unter anderem bei der Castingshow «Germany’s Next Topmodel» und bei «Let’s Dance» teil, modelte für zahlreiche Marken wie Axe oder Lascana und arbeitet sogar als Synchronsprecherin für den Animationsfilm «Ice Age 5 – Kollision voraus!». Auf Instagram ist sie zudem als Influencerin sehr erfolgreich und seit 2018 betreibt sie einen YouTube-Kanal.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo ist ein argentinisches Model und Ehefrau von Weltmeister Lionel Messi. Zusammen sind die zwei bereits seit 2009. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Roccuzzo arbeitet mit namhaften Modehäusern wie Stella McCartney, Adidas oder Tiffany zusammen. Auf Instagram hat sie 40 Millionen Follower.

Coleen Rooney

Coleen und Wayne Rooney im Jahr 2022. Bild: www.imago-images.de

Coleen Rooney ist seit 2008 mit dem ehemaligen englischen Spieler Wayne Rooney verheiratet und hat mit ihm vier gemeinsame Söhne. Sie arbeitet als Kolumnistin, Moderatorin und hat schon eine Biografie herausgegeben. Sie entwickelte zudem eine eigene Parfumserie.

Ana Ivanovic

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger bei ihrer Hochzeit 2016. Bild: AP/AP

Ana Ivanovic ist seit 2015 mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger zusammen und hat mit ihm drei Kinder. In letzter Zeit gab es jedoch Scheidungsgerüchte, unter anderem auch, da beide ihre Eheringe nicht trugen. Vor ihrer Ehe legte Ivanovic eine beachtliche Karriere im Tennis hin. Die Serbin gewann 2008 die French Open und führte im selben Jahr zwölf Wochen lang die Weltrangliste an. 2016 beendete sie ihre Profikarriere. Ivanovic modelt ebenfalls für ausgewählte Marken, schrieb Kolumnen und gründete eine eigene Kosmetiklinie.

Perrie Edwards

Perrie Edwards ist eine englische Sängerin. Bekannt wurde sie mit der Girlgroup Little Mix, die die achte Staffel der britischen Castingshow «The X Factor» gewann und einige Nummer-eins-Hits hinlegte. Seit 2024 versucht Edwards sich mit einer Solokarriere. 2021 gründete sie das Fashionlabel Disora.

Zusammen ist sie seit 2017 mit dem englischen Fussballspieler Alex Oxlade-Chamberlain, der momentan bei Besiktas Istanbul spielt. 2021 bekamen sie einen Sohn.

Alice Campello

Alice Campello ist seit 2016 mit dem Spanier Álvaro Morata zusammen, der momentan bei AC Mailand unter Vertrag steht, aber an Galatasaray Istanbul ausgeliehen wurde. Zwischenzeitlich waren sie kurz getrennt. Die beiden haben zusammen vier Kinder.

Campello ist neben dem Muttersein Model, Influencerin und erfolgreiche Unternehmerin. Mit ihrem Mann hat sie eine eigene Mode- sowie Kosmetikmarke. Auf Instagram hat sie knapp vier Millionen Follower.

Victoria Beckham

Victoria und David Beckham im Jahr 2001. Bild: www.imago-images.de

Eine der berühmtesten Spielerfrauen ist wohl Victoria Beckham. Auch wenn Davids Fussballerkarriere schon ein Weilchen her ist, gilt sie trotzdem noch als DIE Spielerfrau. Doch berühmt war sie auch schon vor ihrer Beziehung mit dem Schönling. Als Ex-Mitglied der Spice Girls, der erfolgreichsten Girlband der Welt, und als Designerin kann sie selbst auf eine grosse Karriere inklusive beachtlichem Vermögen stolz sein.