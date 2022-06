Die Rolle der Spielerfrau: Was Ann-Kathrin Götze mit dem Frankfurt-Wechsel zu tun hat

Vor Saisonbeginn gehen die Wechselspekulationen um die Fussballer los. Immer wieder daran beteiligt: das Umfeld der Profis. Nicht selten sind die Spielerfrauen die Personen, die die Gerüchte anheizen – oder den Transfer sogar verkünden.

Vor Beginn der Saison gehen die Transfers in die heisse Phase. Doch bevor Vereine und Klubs einen Wechsel öffentlich machen, hat oft schon das Umfeld eines Fussballers Hinweise auf den neuen Verein gegeben. Meist in den sozialen Netzwerken – bei Instagram und Co. in Fragerunden oder den Storys.

Die Götzes: Fußballer Mario und seine Frau Ann-Kathrin. (Archivbild) Bild: Bongarts

Es ist zum Trend geworden, dass sich Frauen oder Freundinnen der Spieler zu möglichen Wechseln oder Ablösesummen ihrer Partner äussern. So deutete Ann-Kathrin Götze im Sommer 2020 in einer Instagram-Fragerunde an, dass sich ihr Mario für einen Klub entschieden habe. Kurze Zeit später wurde der Transfer von Mario Götze zu PSV Eindhoven bekannt gegeben.

Und auch jetzt, kurz vor seinem feststehenden Wechsel nach Frankfurt, gab Frau Götze versteckte Hinweise. Am Sonntag teilte sie auf Instagram eine Story mit ihrem Sohn, in der sie vom «German Summer» (zu Deutsch: deutscher Sommer) sprach.

Ein erster Hinweis darauf, dass die Familie zusammen im Land ist, bevor ihr Mann am Dienstag den Medizincheck bei der Eintracht absolviert hat? Sehr wahrscheinlich. Zudem hat die Familie um Ann-Kathrin und Sohn Rome ihren Lebensmittelpunkt in Düsseldorf.

Für Götze ist die Stadt durch den Wechsel jetzt nur rund 230 Kilometer entfernt, mit dem Auto in knappen drei Stunden zu erreichen.

Real? Nein, Barcelona

Auch die Aussagen von Robert Lewandowskis Frau, Anna Lewandowska, bei einem TV-Sender im Juni vergangenen Jahres liessen aufhorchen. «Lewandowski in der La Liga? Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht. Real Madrid? Vielleicht, ich weiss es nicht, aber wir mögen La Liga», sagte sie damals. Inzwischen ist klar: Es soll für die Lewandowskis nach Spanien gehen – allerdings zum FC Barcelona.

Robert Lewandowski und seine Frau Anna: Der Stürmer will den FC Bayern verlassen. Bild: keystone

Gravenberch-Wechsel wurde vorher bekannt gegeben

Bei Klubs kommt es überhaupt nicht gut an, wenn das Umfeld eines Spielers Wechselgerüchte anheizt. Erst kürzlich war das bei Bayern-Neuzugang Ryan Gravenberch zu sehen. Der Vater des Niederländers hatte Fotos der Vertragsunterzeichnung und des Spielers im neuen Trikot auf Instagram gezeigt – bevor der Klub den Transfer offiziell vermeldete.

Auch Sadio Mané soll angeblich vor seinem Wechsel zum FC Bayern eine Twitter-Nachricht einer Fan-Plattform gelikt haben. Darin soll die Person dem Flügelspieler angeblich alles Gute beim FC Bayern gewünscht haben. Anhänger des FC Liverpool deuteten dies damals als mögliche Bestätigung, dass er zum Rekordmeister wechseln könnte.

Allerdings äusserte sich Mané nicht öffentlich dazu. Inzwischen ist der Wechsel zum FC Bayern wohl fix, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.

Kostic-Teamkollege deutet Juve-Transfer an

Auch ein Video von Eintrachts Filip Kostic sorgte zuletzt für Aufsehen. Mit der serbischen Nationalmannschaft gewann der Frankfurter am 9. Juni 1:0 gegen Schweden, danach ging das Team zum Haareschneiden. Und Star-Friseur Osman fragte, was denn die nächste Station des Spielers sein könnte. Teamkollege Nemanja Radonjic antwortete mit: «Juventus.» Tatsächlich meldeten nun kürzlich mehrere Medien, Kostic sei sich mit dem Klub einig.

Hummels-Ehefrau stiess Wechsel-Diskussion an

Auch Cathy Hummels gab im Jahr 2016 auf Instagram einen ersten Hinweis darauf, dass ihr Mats vom BVB erneut nach München wechseln könnte. Damals postete sie eine Woche vor der offiziellen Klubverkündung ein Foto von sich in einem gelben Pullover auf einem Kirchturm in München mit Blick auf die Innenstadt. Dazu schrieb sie: «Über den Dächern von München in Frühlingsgelb.»

Cathy Hummels, Frau von Mats Hummels. Bild: keystone

Einen Tag später sprach Mats Hummels damals von einer «schwierigen Entscheidung». Letztendlich kam es aber genau so, ehe Hummels 2019 wieder beim BVB landete.

Auch Frederik Sörensen, der von 2015 bis 2021 beim 1. FC Köln unter Vertrag stand, soll angeblich bereits 2019 lukrative Angebote von anderen Vereinen bekommen haben, wie damals «Bild» berichtete. Doch: Ein Wechsel kam wohl wegen seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Elisa nicht zustande. Sie wollte demnach lieber in ihr Heimatland Italien zurück, soll Sörensen daher angeblich dazu geraten haben, beim 1. FC Köln zu bleiben. Tatsächlich wechselte er erst nach der Vertragsauflösung 2021 nach Italien zum Zweitligisten Delfino Pescara.

Kruses Frau verriet Ablösesumme

Die Ehefrau von Max Kruse, Dilara, plauderte auch erst zu Beginn des Jahres in einem Instagram-Livestream die Ablösesumme aus, die der VfL Wolfsburg im Januar an Union Berlin überwies. Sie sagte: «Union hat fünf Millionen bekommen, Bruda. Was willst du? Er entscheidet, nicht ihr, wann oder wie er gehen wird.»

Situationen wie diese sind inzwischen fast normal, wenn es in Richtung Transferperiode der Fussballprofis geht.

