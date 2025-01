Und hier ist es: The Ring Thing. Gesichtet an den Golden Globes am vergangenen Wochenende. Bild: keystone

Ein Ring macht alle verrückt: Zendaya und Tom Holland sind garantiert verlobt

Mehr «Leben»

Echt jetzt? Zendaya und Tom Holland haben sich über die Weihnachtsferien verlobt? Oder was sollte dieser zweite Diamant an ihrem Finger bei den Golden Globes, der augenscheinlich NICHT von ihrem Werbepartner Bulgari stammt? Mehrere Quellen, die dem Paar plötzlich ganz nahe stehen wollen, bestätigten jedenfalls sofort nach den Golden Globes die Verlobung. Gegenüber den Seriositätsmedien wie TMZ und «People Magazine».

Auf einer Seite namens «Deuxmoi» behauptete eine Lady, «dass der Freund von jemandem, der sie einst tätowiert hatte, der Florist war, der die Arrangements für ihre (Tomdayas) Verlobung zusammengestellt hatte». Diese knackige Zusammenfassung verdanken wir wiederum dem «Guardian».

Der nicht von Bulgari stammende Ring wird von präzisen Kennern auf irgendwas zwischen 100'000 und 500'000 Dollar geschätzt und könnte vielleicht aus der Verlobungsring-Abteilung der Designerin Jessica McCormack stammen, munkeln Medien. Auf dem Instagram-Account von Zendayas Nagelkünstlerin wurde einst ein ähnlicher McCormack-Ring gesichtet, den Zendaya likte. Likte! Wenn das nicht ein schlagender Beweis ist! Aber wofür?

Vom holden Paar? Bisher kein Wort! Dafür umso mehr aus der genüsslich raunenden Masse. Aber wieso auch nicht? Endlich gibts mal eine gute Nachricht! Doch wofür? Für die darbende, frierende, verschreckte, ängstliche Weltseele natürlich, denn nichts wärmt so wohlig wie der Beweis einer glücklichen Liebe von Menschen, die man in- und auswendig zu kennen glaubt, auch wenn man ihnen nie im Leben über den Weg laufen wird. Ein Fünkchen Hoffnung quasi. Und kein Mensch scheint es den beiden zu neiden. Im Gegensatz zu Harry und Meghan ist das eine britisch-amerikanische Liebe, die alle lieben.

Sie sind aber auch herzig! Sie ist 28, er ist 28, kennen gelernt haben sie einander 2016, also vor gefühlten 28 Promi-Beziehungs-Jahren, 2017 bestätigten sie erstmals ihre riesengrosse Freundschaft, aber nichts weiter, 2019 waren sie nach eigener Aussage immer noch nicht mehr als beste Freunde, doch 2021 erwischte der Boulevard sie küssend und es gab kein Zurück. Heute sind die zwei noch so verliebt wie andere Paare nur im ersten Monat. Tom hat einmal gesagt, das gemeinsame Leben sei ihnen «heilig» und sie würden es so fernab der Öffentlichkeit führen wollen, wie das irgendwie möglich sei.

Alles begann mit dem Spinnenmann. Zenday und Tom Holland in «Spider-Man: No way Home». Bild: keystone

Sie spielt in «Dune», «Challengers», «Euphoria» und der On-Werbung mit, er war unter anderem «Spider-Man» (wo sie sich kennen gelernt haben) und spielte gerade den Romeo in «Romeo & Juliet» im Duke of York's Theatre in London. Beide stehen seit Kindsbeinen im Showgeschäft, sie war ein Disney-Star, er sang und tanzte mit 12 erstmals Billy Elliot im Londoner Westend. Sie ist sehr viel berühmter (und ein bisschen grösser) als er, weshalb er sich auch lieber in ihrem Schatten aufhält als sich in ihr Rampenlicht zu drängen, er will, dass sie für ihre «harte Arbeit» gefeiert wird und nicht als Hälfte eines People-Paars wahrgenommen wird.

Tom und Zendaya verlassen das Duke Of York's Theatre nach einer Vorstellung von «Romeo & Juliet». Bild: www.imago-images.de

Im März 2023 sah die neugierige Welt zum ersten Mal einen verdächtigen Ring an ihrem Finger, es war ein klassischer Siegelring aus Gold und eingraviert waren zwei Buchstaben: TH. Da waren sie aber noch nicht verlobt. Einer ihrer Wohnsitze ist eine kleine Villa im grünen Südwesten von London, angeblich kostet sie dreieinhalb Millionen Pfund, was für Stars ihres Kalibers bescheiden ist (sein Vermögen wird auf 25 Millionen Dollar geschätzt, ihres auf 30), aber schliesslich kommen auch beide aus ganz normalen Verhältnissen – ihr Privilegien waren, dass Zendayas Mutter als Hausmeisterin an einem Theater arbeitete und Toms Vater Comedian war.

Bald stehen sie wieder gemeinsam vor der Kamera – für «The Odyssey» von Christopher Nolan. Und wann stehen sie vor dem Altar???