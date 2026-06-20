Harry Potter wurde zur Paraderolle für Daniel Radcliffe. Bild: imago stock&people / Cinema Publishers Collection

Daniel Radcliffe will nicht über neue «Harry Potter»-Serie sprechen

Noch 2026 startet die langersehnte «Harry Potter»-Serie im Stream. Doch noch bevor die erste Episode der Produktion überhaupt bei HBO Max erschienen ist, richtet sich Daniel Radcliffe mit einem Appell an die Fan-Gemeinde.

Michelle Nuhn / watson.de

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Kaum eine Produktion steht derzeit so sehr unter Beobachtung wie die kommende Neuauflage von «Harry Potter». HBO schnappt sich das Mega-Franchise und verwandelt es in eine Serie für den Stream.

Die Erwartungen und Hoffnungen aus der Fan-Gemeinde sind dementsprechend gross. Noch bevor überhaupt die erste Folge über die Bildschirme geflimmert ist, gibt es Diskussionen um die jungen Stars der Produktion.

Denn Jahrzehnte nach dem ersten «Harry Potter»-Film werden die beliebten Rollen von Harry, Hermine, Ron und Co. komplett neu besetzt. Genau deshalb richtet Daniel Radcliffe nun einen dringlichen Wunsch an die Fans des Franchise.

«Harry Potter»-Star setzt sich für neuen Cast ein

Mit der HBO-Serie erhält die Geschichte um Harry Potter einen neuen Anstrich. Die Romane von J. K. Rowling sollen über mehrere Jahre hinweg neu erzählt und interpretiert werden. Für Fans der gefeierten Filmreihe eine zwiespältige Angelegenheit – schliesslich haben die neuen Stars des Reboots grosse Fussstapfen zu füllen.

Dominic McLaughlin übernimmt die Rolle des Harry, während Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger an seiner Seite zu sehen sein werden. Bei der Bekanntgabe des Casts hatten viele Menschen dazu aufgerufen, auf die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler Acht zu geben.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Debatten um ihre Besetzung richtet der ehemalige Harry, Daniel Radcliffe, nun eine konkrete Bitte an alle Fans. Falls es ihnen wirklich ernst damit sei, die neuen Stars zu beschützen, «würdet ihr mir einen Gefallen tun, wenn ihr mich nicht ständig nach uns – mir, Emma und Rupert – fragt».



Der 36-Jährige wolle nicht, dass die ehemaligen Hauptdarstellerinnen und -darsteller wie «seltsame geisterhafte Gestalten im Leben der Kinder» umherschweben. Die Serie werde in gewissem Masse für sich stehen und «etwas Neues» sein. Letztlich wünscht sich Radcliffe, dass die drei die Möglichkeit bekommen, den Figuren ihren eigenen Stempel aufzudrücken.

Der erste Trailer ist schon da: Video: YouTube/HBO Max Deutschland

«Harry Potter»-Reboot polarisiert schon jetzt

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Schauspieler öffentlich zu dem Reboot äussert. Schon in der Vergangenheit hatte er der neuen Generation von «Harry Potter»-Stars seine volle Unterstützung zugesichert.

Unter anderem schrieb er dem Trio sogar einen persönlichen Brief, in dem er ihnen «viel Spass» wünschte und betonte, wie besonders und surreal es sei, neue Gesichter in den Rollen zu sehen.

Die Diskussionen um die Besetzung der beliebten Charaktere verliefen allerdings bislang nicht ausschliesslich positiv. Sowohl Arabella Stanton als auch Paapa Essiedu, der in der HBO-Serie Severus Snape spielen wird, wurden bereits zur Zielscheibe rassistischer Anfeindungen. Aussagen, zu denen sich unter anderem Ex-«Harry Potter»-Stars Jason Isaacs und Nick Frost kritisch positionierten.