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Hogwarts-Rückkehr: Erster Trailer zur «Harry Potter»-Serie ist da

This image released by HBO shows Dominic McLaughlin, who will portray Harry Potter, on the set of HBO series &quot;Harry Potter,&quot; scheduled for 2027. (Aidan Monaghan/HBO via AP) TV Harry Potter
Bild: keystone
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Hogwarts-Rückkehr schon 2026: Erster Trailer zur «Harry Potter»-Serie ist da

Der erste Trailer zur grossen «Harry Potter»-Serienadaption ist erschienen. Neben ersten Einblicken in das neue Trio enthüllte das Video eine Überraschung, die Fans weltweit aufhorchen lässt
25.03.2026, 20:2626.03.2026, 10:20

Der Streaming-Dienst Max hat den ersten Trailer zur kommenden «Harry Potter»-Serie publiziert. Das Video gewährt erstmals detaillierte Einblicke in die Neuverfilmung und korrigiert den bisher erwarteten Starttermin nach vorne. Im Gegensatz zum ersten Teaser aus dem Jahr 2023 zeigt das neue Material konkrete Szenen aus der Produktion, die im Sommer 2025 mit den Dreharbeiten begann.

Video: YouTube/Harry Potter

Die erste Staffel adaptiert den Debütroman von J.K. Rowling, «Harry Potter und der Stein der Weisen». Das neue Hauptdarsteller-Trio besteht aus Dominic McLaughlin als Harry, Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger. Im Trailer sind zudem weitere zentrale Charaktere wie die Professoren Dumbledore, McGonagall und Snape zu sehen.

Eine wesentliche Neuerung betrifft den Veröffentlichungszeitraum: Während die Premiere bislang für Anfang 2027 prognostiziert wurde, kündigt der Trailer den Start nun bereits für Weihnachten 2026 an. Die Serie erscheint rund 25 Jahre nach der ersten Kinoverfilmung und soll die Buchvorlage in einem detaillierteren Format neu erzählen. (val)

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    Die ersten Bilder für die neue Harry-Potter-Serie sind da
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    Die ersten Bilder für die neue Harry-Potter-Serie sind da

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    CrispMüesli
    26.03.2026 01:15registriert Dezember 2016
    Ich bin ein sehr enthusiastischer HP Fan. Und meine Meinung zum Trailer:

    + Szenen aus Harrys Leben/Mobbing. Im Buch anhand Erinnerungen.

    + Szenische Umsetzungen von Gefühlen.

    + Kleine Details, die Themen aus dem Buch auf die Leinwand bringen wie z.B. die „7“ auf Harrys Quidditch Umhang!

    + Charaktere vielversprechend

    - Colorgrading gefällt mir gar nicht! Wirkt kalt/modern und magielos.

    - Trailermusik enttäuschend, generisch und magielos.

    - Snape… Dreadlocks? Really? Snape wird ja von James/Sirius gemobbt mit der Begründung „die Tatsache, dass er existiert“. Wirken dadurch wie Rassisten.
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    Vegelbud
    26.03.2026 01:11registriert Juli 2025
    Ja vielleicht holt es euch nicht so ab wie früher.. Aber Ihr seit ja auch keine Euphorischen Kinder mehr!
    Ich sehe in dem Trailer nichts das schlecht wirkt. 0 Grund zu haten! Lasst uns eingefleischten Hogwarts Fans unsere Freude daran haben und nörgelt woanders! P.s. Diese Grossartige Geschichte erneut in solch einer Länge (sofern alle mitmachen und Sie bis Ende gehen wird) nochmlas erleben zu dürfen ist sagenhaft!
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