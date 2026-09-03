Neue Wappen in Hogwarts – Potterheads sind entsetzt
Bei einer «Harry Potter»-Veranstaltung in Australien wurden neue Logos für die vier Häuser Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw enthüllt.
Die neuen Designs sind deutlich minimalistischer als die bisherigen Wappen, die mit den früheren «Harry Potter»-Verfilmungen von Warner Bros. in Verbindung standen. Auf jedem Wappen ist das jeweilige Tier des Hauses prominent abgebildet, umgeben von vergleichsweise schlichten dekorativen Elementen.
Die Häuser von Hogwarts wurden früher durch klassisch britische Wappen dargestellt, wurden jedoch durch runde Embleme ersetzt und die Dekoration ist nur noch ausserhalb.
Das Wappen von Ravenclaw hat das grösste Redesign bekommen und korrigiert damit einen wesentlichen Fehler aus den Filmen. Das Maskottchen ist nun ein Adler wie in den Büchern und nicht mehr ein Rabe wie in den Filmen. Ausserdem ist das neue Logo violett, statt blau.
Aktuell zirkulieren verschiedene Versionen dieser neuen Wappen online, da bei verschiedenen Events leicht unterschiedliche Versionen präsentiert wurden. Klar ist aber, dass HBO plant, diese neuen Wappen für Banner und Logos in der HP-Serie zu verwenden. Sie sind bereits im neu erschienenen Trailer im Hintergrund zu sehen.
Fans sind alles andere als begeistert
Die Reaktionen der Fans sind hauptsächlich negativ, viele kritisieren das vereinfachte und minimalistische Erscheinungsbild der Motive.
«Das sieht aus, als hätten es Kinder gemalt. Nicht wie die Symbole, die in einer 1000 Jahre alten magischen Bildungseinrichtung verwendet werden», kommentiert ein User auf X. Diese Meinung teilen viele andere Fans ebenfalls.
«Das sieht aus wie Kinderkunst. Nicht wie die Symbole, die an einer tausendjährigen magischen Bildungseinrichtung verwendet werden.»
«Sie haben etwas repariert, das gar nicht repariert werden musste», heisst es in einem Kommentar auf Instagram und auch dieser erhält sehr viel Zustimmung.
Einige Fans verteidigen die neuen Designs, da sie laut ihnen eher aussehen wie mittelalterliche Zeichnungen, als die Wappen aus den Filmen.
Es ist aber nicht alles schlecht: Ein Punkt, der positiv hervorgehoben wird, ist das neue Ravenclaw-Wappen. Denn dieses zeigt nun endlich einen Adler, wie es im Buch beschrieben wird. Die Fans bemerkten dies natürlich sofort und loben diese Änderung.
Die neue Harry-Potter-Serie erscheint am 25. Dezember 2026, HBO hat gestern einen neuen Trailer veröffentlicht.