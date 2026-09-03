Im Dezember startet die Neuverfilmung von «Harry Potter». Seit Monaten kommt es zu Kontroversen um die Serie, aktuell werden die neuen Wappen heiss diskutiert. Bild: hbo

Neue Wappen in Hogwarts – Potterheads sind entsetzt

Die Wappen von Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw wurden modernisiert. Den Potterheads passt das gar nicht.

Corina Mühle Folge mir

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Bei einer «Harry Potter»-Veranstaltung in Australien wurden neue Logos für die vier Häuser Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw enthüllt.

Die neuen Designs sind deutlich minimalistischer als die bisherigen Wappen, die mit den früheren «Harry Potter»-Verfilmungen von Warner Bros. in Verbindung standen. Auf jedem Wappen ist das jeweilige Tier des Hauses prominent abgebildet, umgeben von vergleichsweise schlichten dekorativen Elementen.

Slytherin Bild: hbo/ warner bros.

Die Häuser von Hogwarts wurden früher durch klassisch britische Wappen dargestellt, wurden jedoch durch runde Embleme ersetzt und die Dekoration ist nur noch ausserhalb.

Gryffindor Bild: hbo/ warner bros.

Das Wappen von Ravenclaw hat das grösste Redesign bekommen und korrigiert damit einen wesentlichen Fehler aus den Filmen. Das Maskottchen ist nun ein Adler wie in den Büchern und nicht mehr ein Rabe wie in den Filmen. Ausserdem ist das neue Logo violett, statt blau.

Ravenclaw Bild: hbo/ warner bros.

Aktuell zirkulieren verschiedene Versionen dieser neuen Wappen online, da bei verschiedenen Events leicht unterschiedliche Versionen präsentiert wurden. Klar ist aber, dass HBO plant, diese neuen Wappen für Banner und Logos in der HP-Serie zu verwenden. Sie sind bereits im neu erschienenen Trailer im Hintergrund zu sehen.

Hufflepuff Bild: hbo/ warner bros.

Fans sind alles andere als begeistert

Die Reaktionen der Fans sind hauptsächlich negativ, viele kritisieren das vereinfachte und minimalistische Erscheinungsbild der Motive.

«Das sieht aus, als hätten es Kinder gemalt. Nicht wie die Symbole, die in einer 1000 Jahre alten magischen Bildungseinrichtung verwendet werden», kommentiert ein User auf X. Diese Meinung teilen viele andere Fans ebenfalls.

«Schaut euch die Maskottchen der vier Hogwarts-Häuser in HBOs ‹Harry Potter and the Philosopher’s Stone› an. Die Banner wurden bei der Back-to-Hogwarts-Veranstaltung in Australien enthüllt.»



«Das sieht aus wie Kinderkunst. Nicht wie die Symbole, die an einer tausendjährigen magischen Bildungseinrichtung verwendet werden.»



«Sie haben etwas repariert, das gar nicht repariert werden musste», heisst es in einem Kommentar auf Instagram und auch dieser erhält sehr viel Zustimmung.

Einige Fans verteidigen die neuen Designs, da sie laut ihnen eher aussehen wie mittelalterliche Zeichnungen, als die Wappen aus den Filmen.

Es ist aber nicht alles schlecht: Ein Punkt, der positiv hervorgehoben wird, ist das neue Ravenclaw-Wappen. Denn dieses zeigt nun endlich einen Adler, wie es im Buch beschrieben wird. Die Fans bemerkten dies natürlich sofort und loben diese Änderung.

Wie findest du die neuen «Harry Potter»-Wappen? Bäh, das sieht aus, als hätte es ein 3-Jähriger gemalt. Ist nicht so meins, sie hätten bei den alten Wappen bleiben sollen. Finde gut, dass sie die Wappen modernisiert haben. Könnte mir nicht egaler sein, will nur Antworten gucken. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 322 Personen teilgenommen

Die neue Harry-Potter-Serie erscheint am 25. Dezember 2026, HBO hat gestern einen neuen Trailer veröffentlicht.

Was denkst du über die neuen Wappen? Schreibe es in die Kommentare!

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