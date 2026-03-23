Paapa Essiedu spielt in der neuen «Harry Potter»-Serie Severus Snape. Bild: imago images/ warner bros.

«Ich bringe dich um»: Snape-Darsteller Paapa Essiedu wird von Harry-Potter-Fans bedroht

Dass die Fandoms grosser Filmreihen sehr toxisch sein können, ist kein Geheimnis. Ein trauriges Beispiel dafür: der neue Severus Snape Paapa Essiedu, der mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen hat.

Jennifer Ullrich / watson.de

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Kaum eine Fantasy-Reihe hat gleich mehrere Generationen so geprägt wie «Harry Potter». Mit der angekündigten Serien-Neuauflage bei HBO soll die Geschichte rund um Hogwarts nun noch einmal neu erzählt werden. Für Fans ist das ein grosses Ereignis, doch nicht jede Casting-Entscheidung wird positiv aufgenommen.

Besonders eine Personalie löst heftige Reaktionen aus. Paapa Essiedu übernimmt in der Serie die Rolle von Severus Snape. Auf Social Media schlägt dem 35-Jährigen seit Monaten Hass entgegen, was er nun in einem Interview adressiert.

Neuer «Harry Potter»-Star wird bedroht

Wie Paapa Essiedu im Interview mit «The Times» erklärte, erhielt er nach Bekanntgabe seines Castings im April 2025 rassistische Anfeindungen und sogar Morddrohungen:

«Die Realität ist, dass ich auf Instagram jemanden sehe, der sagt: Ich komme zu dir nach Hause und bringe dich um.»

Der Schauspieler versucht, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Er hoffe zwar, dass ihm nichts passiere, betonte aber, dass niemand solche Erfahrungen machen sollte, nur weil er seinen Job ausübe. Gleichzeitig räumte er ein: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das emotional nicht berührt.»

Paapa Essiedu hält dennoch an der ikonischen Rolle fest und ist nach eigenen Angaben sogar noch entschlossener, der Figur seinen Stempel aufzudrücken: «Die Beleidigungen treiben mich an.»

Gerade mit Blick auf seine eigene Kindheit sei ihm Repräsentation wichtig. Die Vorstellung, dass sich Kinder heute in Figuren wie Severus Snape wiederfinden könnten, motiviere ihn zusätzlich.

Rückzug ist keine Option für Paapa Essiedu

Auch ein kompletter Rückzug von Social Media sei für ihn keine Lösung. Selbst, wenn man Kommentare ausblende, verschwinde das Problem nicht. Zudem würden ihn viele Menschen direkt kontaktieren und nach seinem Wohlbefinden fragen.

Die Rolle des Severus Snape wurde ursprünglich von Alan Rickman verkörpert, der die Figur über alle acht Filme hinweg prägte. In der neuen HBO-Serie wird die Geschichte der Bücher von J.K. Rowling erneut erzählt – geplant ist, jeden Band in einer eigenen Staffel umzusetzen.

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