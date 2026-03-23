freundlich
DE | FR
burger
Leben
Rassismus

Harry Potter: Paapa Essiedu wird wegen Snape-Rolle rassistisch beleidigt

Paapa Essiedu als Severus Snape
Paapa Essiedu spielt in der neuen «Harry Potter»-Serie Severus Snape. Bild: imago images/ warner bros.

«Ich bringe dich um»: Snape-Darsteller Paapa Essiedu wird von Harry-Potter-Fans bedroht

Dass die Fandoms grosser Filmreihen sehr toxisch sein können, ist kein Geheimnis. Ein trauriges Beispiel dafür: der neue Severus Snape Paapa Essiedu, der mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen hat.
23.03.2026, 18:5723.03.2026, 18:57
Jennifer Ullrich / watson.de

Kaum eine Fantasy-Reihe hat gleich mehrere Generationen so geprägt wie «Harry Potter». Mit der angekündigten Serien-Neuauflage bei HBO soll die Geschichte rund um Hogwarts nun noch einmal neu erzählt werden. Für Fans ist das ein grosses Ereignis, doch nicht jede Casting-Entscheidung wird positiv aufgenommen.

Besonders eine Personalie löst heftige Reaktionen aus. Paapa Essiedu übernimmt in der Serie die Rolle von Severus Snape. Auf Social Media schlägt dem 35-Jährigen seit Monaten Hass entgegen, was er nun in einem Interview adressiert.

Neuer «Harry Potter»-Star wird bedroht

Wie Paapa Essiedu im Interview mit «The Times» erklärte, erhielt er nach Bekanntgabe seines Castings im April 2025 rassistische Anfeindungen und sogar Morddrohungen:

«Die Realität ist, dass ich auf Instagram jemanden sehe, der sagt: Ich komme zu dir nach Hause und bringe dich um.»

Der Schauspieler versucht, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Er hoffe zwar, dass ihm nichts passiere, betonte aber, dass niemand solche Erfahrungen machen sollte, nur weil er seinen Job ausübe. Gleichzeitig räumte er ein: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das emotional nicht berührt.»

Paapa Essiedu hält dennoch an der ikonischen Rolle fest und ist nach eigenen Angaben sogar noch entschlossener, der Figur seinen Stempel aufzudrücken: «Die Beleidigungen treiben mich an.»

Gerade mit Blick auf seine eigene Kindheit sei ihm Repräsentation wichtig. Die Vorstellung, dass sich Kinder heute in Figuren wie Severus Snape wiederfinden könnten, motiviere ihn zusätzlich.

People-News
Plötzlicher Ruhm hatte Folgen für «Harry Potter»-Star Katie Leung

Rückzug ist keine Option für Paapa Essiedu

Auch ein kompletter Rückzug von Social Media sei für ihn keine Lösung. Selbst, wenn man Kommentare ausblende, verschwinde das Problem nicht. Zudem würden ihn viele Menschen direkt kontaktieren und nach seinem Wohlbefinden fragen.

Die Rolle des Severus Snape wurde ursprünglich von Alan Rickman verkörpert, der die Figur über alle acht Filme hinweg prägte. In der neuen HBO-Serie wird die Geschichte der Bücher von J.K. Rowling erneut erzählt – geplant ist, jeden Band in einer eigenen Staffel umzusetzen.

Mehr zu «Harry Potter»:

Das sind die neuen Hogwarts-Schüler der «Harry Potter»-Serie
HBO erklärt Harry-Potter-Serie zum «Streaming-Event des Jahrzehnts»
Draco Malfoy ist in China ein Glücksbringer – das steckt dahinter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Schauspieler der neuen «Harry Potter»-Serie
1 / 15
Das sind die Schauspieler der neuen «Harry Potter»-Serie

Hermine, Harry und Ron werden von Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout verkörpert.
quelle: hbo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So emotional regieren Schwarze Kinder auf die neue Arielle
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Buzz Aldrin: Die ewige Nummer 2 auf dem Mond – und auf der Erde
Die Mondlandung am 20. Juli 1969 war eine Sternstunde der Menschheit. Drei Männer haben sie möglich gemacht. Dies ist die Geschichte des Zweiten, der direkt hinter dem Ersten kam – und sein Versuch, aus dem Danach ein Leben zu gestalten.
«Grossartige Trostlosigkeit», sagte er, als er aus der Luke stieg und den staubig grauen Mond betrat. Er sagte diese Worte mehr zu sich, weil ein anderer 19 Minuten davor die Menschheit adressiert hatte. Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. Buzz Aldrin war bloss der Zweite. «Der Zweite in einer Menschheit, für die der Erste alles ist und der Zweite nichts», wie Stefan Zweig es formulieren würde.
Zur Story