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130 Jahre TCS in Bildern: Die 22 besten Archiv-Perlen

130 Jahre TCS in Bildern: Vom Velo-Fanclub zur Schweizer Ikone

Bild: tcs
Am 1. September 1896 von Genfer Velo-Freaks gegründet, heute Teil der Schweizer Alltagsikonografie – Grund genug, im Fotoarchiv der Geschichte zu wühlen!
01.09.2026, 19:5401.09.2026, 19:54
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Sie gehören fest zum visuellen Kulturgut des Schweizer Alltags: Wie das Postauto, die SBB-Bahnhofsuhr oder die Swissair-Heckflosse sind auch das blaue Lenkrad-Logo und die gelben Pannenhelfer des TCS tief im kollektiven Bildgedächtnis verankert. Lange vor allem für seine Verkehrserziehung und Pannenhilfe bekannt, nennt sich der Touring Club heute «Mobilitätsclub» und verweist stolz auf seine 1,6 Millionen Mitglieder, was ihn zum grössten Verein dieser Art der Schweiz macht.

Doch angefangen hat alles vor 130 Jahren mit einer Gruppe Velo-Fans:

130 Jahre TCS https://www.tcs.ch/de/der-tcs/rund-um-den-tcs/geschichte.php
Bild: TCS

Am 1. September 1896 kamen 205 begeisterte Radfahrer in Genf zusammen, um den Touring Club Suisse zu gründen. Ursprüngliches Anliegen war die Förderung des Fahrradtourismus. Doch schon bald setzte sich der Club auch für die Verkehrserziehung ein und forderte beim Bundesrat einen obligatorischen Verkehrsunterricht an den Schulen. 1911 folgte die Gründung der eigenen Automobilsektion.

Happy Birthday! Grund genug, das Fotoarchiv zu öffnen und Geschichte wieder lebendig werden zu lassen!

Velofahrer in Genf – anno 1908 noch das typische TCS-Mitglied:

130 Jahre TCS https://www.tcs.ch/de/der-tcs/rund-um-den-tcs/geschichte.php
Bild: tcs

TCS-Auskunfts-Chalet an der Grenze bei Perly GE, 1928:

130 Jahre TCS https://www.tcs.ch/de/der-tcs/rund-um-den-tcs/geschichte.php
Bild: tcs

Pannen-Patrouilleure mit Motosacoche-Motorradgespann, Genf, 1929:

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Bild: tcs

«Vor dem Überqueren der Strasse, schau nach links und dann nach rechts!» TCS-Vignetten zur Verkehrserziehung von Kindern, 1930:

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Materialkontrolle auf der Plaine de Plainpalais in Genf, 1936:

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TCS-Grenzchalet an der Burgfelderstrasse, Basel, 1938:

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1954 wurde der Willys Jeep Station Wagon als Erste-Hilfe-Fahrzeug eingeführt:

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Velokontrolle und Verkehrserziehung an der Primarschule in den 1950er-Jahren:

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Pannenhilfe auf der Gotthard-Passstrasse, 1957:

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Auch das gehörte zum TCS-Aufgabenbereich: Transport eines verletzten Skifahrers, Ende 1950er-Jahre.

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Pannenhilfe in den Waadtländer Alpen, 1957:

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1958 wurde die TCS-Flotte um den neu auf den Markt gekommenen geländegängigen Austin Gipsy erweitert:

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Wetterfest: TCS-Rettungsfahrzeug am Gotthard, 1962

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Pannenhilfe auf der A1 nahe Genf, 1964:

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TCS-Funkstation am Gotthard, 1960er-Jahre:

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1965: Willkommen im Kinder-Verkehrsgarten!

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1968 testet der TCS das erste Mal Kindersitze auf ihre Sicherheit:

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Test von 25 verschiedenen Reifenmodellen, 1973:

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Lobbying für die Katalysatortechnik, 1985:

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Eröffnung des ersten Verkehrssicherheitszentrums in Stockental bei Thun, 2000:

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