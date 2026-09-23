Das Fogón Asado: Das Restaurant in Argentinien überzeugt viele Gäste. Bild: tripadvisor

Neues Tripadvisor-Ranking: Das ist das beste Restaurant 2026

Millionen Gästebewertungen haben entschieden: Ein Restaurant in Buenos Aires ist das beste der Welt. Europa ist in den Top Ten nur zweimal vertreten.

Laura Helbig / t-online

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Wer im besten Restaurant der Welt essen gehen möchte, hat von der Schweiz aus einen weiten Weg. Zum wiederholten Male wurde das Fogón Asado in Buenos Aires, Argentinien, bei den jährlichen Travellers' Choice Awards von Tripadvisor zum kulinarischen Champion gekürt.

Die Auszeichnung basiert auf Millionen von Gästebewertungen, die zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 30. Juni 2026 auf Tripadvisor eingegangen sind. Prämiert werden die besten ein Prozent aller gelisteten Restaurants – aus einem Pool von mehr als acht Millionen Einträgen weltweit.

Argentinische Grillkunst überzeugt Gäste

Das Fogón Asado setzt auf argentinische Grillkunst am offenen Feuer. Gäste sitzen an einer Theke rund um den Grill und erleben, wie Köche die einzelnen Gänge direkt vor ihren Augen zubereiten. Zur Wahl stehen zwei Menüs: ein Tasting-Menü mit neun Gängen für umgerechnet rund 100 Euro sowie ein Chef's Counter mit 14 Gängen für rund 165 Euro. Auf der Plattform kommt das Restaurant bei mehr als 4'200 Bewertungen auf eine Gesamtnote von 4,9 von 5 Punkten.

Auf Platz zwei folgt das Koma Singapore in Singapur, das mit moderner japanischer Küche und einer spektakulären Einrichtung punktet. Den dritten Platz belegt The Rhythms Restaurant in Hanoi, Vietnam. Als einzige europäische Vertreter schafften es das The Witchery Restaurant in Edinburgh (Rang vier) sowie das Meat Market in Valencia (Rang fünf) auf die Liste.

Das Restaurant The Witchery in Edinburgh ist eins von zwei europäischen Restaurants unter den besten zehn. Bild: tripadvisor

Die Top Ten der weltbesten Fine-Dining-Restaurants 2026:

Fogón Asado – Buenos Aires, Argentinien Koma Singapore – Singapur The Rhythms Restaurant – Hanoi, Vietnam The Witchery Restaurant – Edinburgh, Vereinigtes Königreich Meat Market – Valencia, Spanien Abrasado – Guaymallén, Argentinien Catherine Gramado – Gramado, Brasilien Careyes Restaurant – Cancún, Mexiko Acre – San José del Cabo, Mexiko El Mercado – Buenos Aires, Argentinien

Seit Jahren wird von Tripadvisor das beste Restaurant gewählt, regulär in der Kategorie «Fine Dining». Neu in diesem Jahr sind vier Erlebniskategorien: «Food Tours», «Cooking Classes», «Wine & Beer Tours» sowie «Viral Right Now» – eine Liste kulinarischer Hotspots, die in den sozialen Netzwerken besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Den ersten Platz in der Kategorie «Viral Right Now» belegt Dishoom in London, gefolgt von Banh Mi Huynh Hoa in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. Die beste «Food Tour» weltweit bietet laut Tripadvisor der Reykjavik Food Walk in Island, als bester Kochkurs wurde die Rome Pasta and Tiramisu Class ausgezeichnet.