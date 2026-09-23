So holst du 2027 mit Brückentagen das Maximum aus deinen Ferientagen

Mehr «Schweiz»

Wer jetzt schon seine Ferien fürs nächste Jahr plant oder sie demnächst im Betrieb eingeben muss, sollte unbedingt die Brückentage im Auge behalten. Im Frühling lässt sich mit geschickter Planung einiges herausholen. In der zweiten Jahreshälfte sieht es dagegen nicht gut aus.

Neujahr: Ein langes Wochenende zum Start

Das Jahr 2027 beginnt äusserst arbeitnehmerfreundlich. Da der 1. Januar 2027 auf einen Freitag fällt, verlängert sich das erste Wochenende des Jahres ohne Einsatz von Ferienguthaben auf drei freie Tage – vom 1. bis 3. Januar 2027.

Ostern: 16 Ferientage mit 8 Brückentagen

Karfreitag am 26. März sowie Ostermontag am 29. März sorgen wieder für ein verlängertes Osterwochenende. Wer davor und danach je vier Ferientage einsetzt, kommt mit acht Ferientagen auf 16 freie Tage am Stück.



Auffahrt: 9 Ferientage mit 4 Brückentagen

Auffahrt fällt 2027 auf Donnerstag, den 6. Mai. Für alle, die am 1. Mai frei haben, gibt es allerdings einen kleinen Dämpfer: Der Feiertag fällt auf einen Samstag. Wer vom 1. bis 9. Mai frei nimmt, kommt auf insgesamt neun freie Tage und muss lediglich vier Urlaubstage einsetzen.



Im Frühjahr lässt sich mit Brückentagen aus wenigen Ferientagen viel freie Zeit herausholen. bild: shutterstock

Pfingsten: 9 Ferientage mit 4 Brückentagen

Dasselbe gilt für Pfingsten: Der Pfingstmontag fällt 2027 auf den 17. Mai. Wer sich die restlichen vier Tage der Pfingstwoche frei nimmt, sichert sich neun freie Tage am Stück.

1. August: Liegt leider ungünstig

Am 1. August 2027 gibt es keinen Spielraum für Brückentage: Der Nationalfeiertag fällt auf einen Sonntag.

Weihnachten und Neujahr: Extrem ungünstig

Sowohl die Weihnachtsfeiertage als auch der anschliessende Neujahrstag fallen leider arbeitgeberfreundlich auf ein Wochenende. Aber: 2028 meint es dann wieder gut mit uns!

Das könnte dich auch interessieren: Kommentar Ich hasse Sandstrände

(cst)