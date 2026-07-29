Flop für die Luxus-Strategie der SBB – jetzt schliesst ein Nobel-Restaurant in Zürich

Nach dem Umbau des Südtrakts ihres grössten Bahnhofs setzten die SBB auf teure Gastronomie-Konzepte. Das hat nicht funktioniert.

Stefan Ehrbar Folge mir

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Funktionierte von Anfang an nicht: das Lokal im Zürcher Hautpbahnhof. Bild: Andrea Zahler (Zürich, 23.7.2025)

Die SBB wollen ihre Bahnhöfe aufwerten. Menschen sollen dort mehr Zeit verbringen – und mehr Geld ausgeben. Besonders bemerkbar macht sich diese Strategie am Zürcher Hauptbahnhof, dem grössten der Bahn mit zuletzt täglich 450'000 Ein- und Aussteigenden. Die Bahn nutzte die Ende 2023 abgeschlossene Sanierung des Südtrakts für die gastronomische Aufwertung. Filialen von Burger King und Nordsee verschwanden. Sie wurden ersetzt durch teurere Lokale.

Diese Strategie geriet schnell an Grenzen. Das Lokal, das bei der Eröffnung für die Pizza Margherita 24.50 Franken verlangte, musste bald seine Preise senken. Das als «Brasserie Süd» gestartete Restaurant der stadtbekannten Gastronomen Valentin Diem und Nenad Mlinarevic, das bei der Eröffnung ein Kaviar-Gericht an erste Stelle der Karte setzte, musste nach zwei Jahren sein Konzept ändern und wurde zum italienischen Restaurant umfunktioniert. Das teurere Konzept habe nicht funktioniert.

Die Preise wurden zwar deutlich gesenkt auf ein für Zürich übliches Mass, doch offensichtlich kam der Wechsel zu spät. Das Restaurant wird dichtgemacht, wie der «Tages-Anzeiger» zuerst berichtete. Es wird übernommen von der Zürcher Gastronomie- und Hotel-Kette Candrian, die im Hauptbahnhof bereits mehrere Lokal betreibt wie das Restaurant Federal, ein Sushi-Lokal oder Burger-King-Filialen. Damit schliesst sich ein Kreis: Candrian hatte mit der Eröffnung des Südtrakts gleich zwei Flächen verloren – und erhält nun eine grosse zurück.

SBB halten an ihrer Strategie fest

Haben die SBB die Zahlungsbereitschaft ihrer Kundschaft überschätzt – und war die Luxus-Strategie rückblickend ein Fehler?

Davon will die Bahn nichts wissen. «Es ist normal, dass sich einzelne Konzepte und Nutzungen über die Zeit verändern», sagt SBB-Sprecherin Carmen Hefti. An der grundsätzlichen Strategie eines «vielfältigen und qualitativ hochwertigen Angebots für unterschiedliche Zielgruppen» hielten die SBB fest.

Der Südtrakt eigne sich mit seinem historischen Charakter ideal für ein bedientes Konzept, «das den vielfältigen Gesamtmix im Bahnhof stimmig abrundet». Auch die Nachfolge-Firma Candrian werde an diesem Ort eine Brasserie betreiben.

Den Beteuerungen zum Trotz: Die Aufwertungs-Strategie der SBB gerät an ihre Grenzen – nicht nur in Zürich. Im Bahnhof Basel SBB kündigte die Bahn im Jahr 2023 die Eröffnung eines Montreux Jazz Café und eines Fine-Dining-Restaurants im restaurierten Westflügel an und versprach «einzigartige Anziehungspunkte». Daraus wurde allerdings nichts. Nach einer langen Phase des Leerstands wechselten sich die Betreiber von verschiedenen Gastro-Formaten ab – auch, weil zu wenige Gäste kamen.

In Aarau warfen die SBB Burger King raus. Ein Nachmieter kam nicht, die Fläche stand über zwei Jahre lang leer. Nun zieht ein Anbieter von Billigmode ein. In Zürich-Enge haben die SBB McDonald's nach 24 Jahren den Laufpass gegeben und durch eine teurere, deutsche Burger-Kette ersetzt – mit der Folge, dass das Lokal oft leer wirkt, während McDonald's gleich nebenan eine gut besuchte Filiale eröffnet hat. (schweizheute.ch)