Kein Wunder kennt ihn jedes Kind – der Haussperling ist der häufigste Gartenvogel der Schweiz. Bild: Shutterstock

Das sind die häufigsten «Gartenvögel» der Schweiz – einer ist mit Abstand die Nummer 1

Der Spatz ist die am weitesten verbreitete Vogelart im Schweizer Siedlungsraum. Zu diesem Ergebnis kam die nationale Vogelzählung «Stunde der Gartenvögel» des Naturschutzvereins Birdlife, bei welcher über 142'000 Vögel gemeldet wurden.

Der Spatz – oder auch Haussperling genannt – wurde in 82 Prozent aller Flächen erspäht, wie Birdlife am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden über 27'093 Spatzen gezählt. Auf dem zweiten Rang folgt die Rabenkrähe (11'800) und auf drei der Mauersegler (11'588).

Auch wenn Vergleiche mit Vorsicht zu geniessen sind, ermöglicht die Zählung, die in diesem Jahr in der Schweiz zum zehnten Mal in Folge durchgeführt wurde, das Ablesen gewisser Entwicklungen. So blieb die Zahl der gesichteten Vögel pro Garten in etwa konstant.

Zur Vogelzählung Welche Vögel brüten rund ums Haus? Die «Stunde der Gartenvögel» von BirdLife Schweiz fand vom 8. bis 12. Mai 2024 statt. Gross und Klein waren aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel im Garten, vom Balkon aus oder in einem Park zu zählen und zu melden. Für jede Art wurde die höchste Anzahl gleichzeitig beobachteter Individuen notiert.

Beim Grünfink und der Mehlschwalbe gab es eine Abnahme. Diese Arten wurden früher häufiger gesichtet. Weiter sind Vögel wie der Grauschnäpper oder der Gartenrotschwanz im Mittelland beinahe flächendeckend verschwunden.

Siedlungsraum wichtig für Vögel

Laut Birdlife bieten naturnahe Gärten für mehr Vogelarten einen Lebensraum als Gärten mit Einheitsrasen und exotische Pflanzen. In naturnahen Gärten wurden in den letzten Jahren bis zu fünf Arten mehr gezählt. Der Siedlungsraum ist für Vögel zu einem wichtigen Lebensraum geworden. In Siedlungen kommen inzwischen mehr Vögel vor als in ausgeräumten Agrarlandschaften.

Eine «tote Hecke» für Vögel und andere Gartentiere. Bild: Shutterstock

Die Zählung «Stunde der Gartenvögel» ist in diesem Jahr zum zehnten Mal in Folge in der Schweiz durchgeführt worden. Zwischen dem 8. und 12. Mai begaben sich über 7200 Menschen, Familien und Schulklassen auf Vogelsuche. (pre/sda)