Der wissenschaftliche Name des häufigsten Vogels in der Schweiz lautet Fringilla coelebs – doch wie heist er auch Deutsch? Bild: www.imago-images.de

Quizzticle

Kennst du die häufigsten Vögel in der Schweiz?

Liebe Quizzticle-Klasse

Seien wir ehrlich: In diesen Tagen, in welchen der Schnee in Flachland dem Regen und grauen Pflotsch weicht, wären wir doch alle gerne Vögel. Einfach abheben und losfliegen in Richtung Süden, wo wir uns irgendwo in der Wärme niederlassen und diese dort geniessen, bis auch in der Schweiz der Frühling (oder zumindest der Schnee) zurück ist.

So dreht sich auch unser Quizzticle dieser Woche um die Schweizer Vogelwelt. Und zwar wollen wir von euch wissen: Welche sind die 20 häufigsten Vogelarten der Schweiz? Ich gebe zu: Die Aufgabe ist etwas schwieriger, als ich zunächst dachte. Tatsächlich ist sogar ein Vogel unter den Top 20, dessen Namen ich noch nie gehört habe – ups. Um für euch die Sache etwas angenehmer zu machen, habe ich euch deswegen noch einen zweiten Tipp ausgedacht. Viel Erfolg!

Und so geht's:

Nenne die 20 gesuchten Vogelarten

Die Daten sind von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und stammen aus den Jahren 2013 bis 2016.

Achtung: Von manchen Vogelfamilien sind mehrere Exemplare vertreten. Hier musst du den ganzen Namen schreiben. Ein hypothetisches Beispiel: Sind sowohl der Wanderfalke als auch der Buntfalke in den Top 20, reicht uns das Wort «Falke» nicht.

Als Hilfe hast du die Anzahl Brutpaare sowie einen weiteren Tipp pro Vogel

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!