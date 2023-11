Dieser süsse Fratz ist der Vogel des Jahres 2024

Seine Brutzeit von April bis Juni verbringt der Wasservogel vorwiegend in tieferen Lagen des Mittellands, wie es in der Mitteilung hiess. Dann kommt auch sein auffälliges Trillern für die Balz zum Einsatz, das er ebenfalls für die Revierverteidigung einsetzt. Das andere Geschlecht beeindruckt der Zwergtaucher nebst seiner Stimmte mit verschiedenen Tauch- und Imponiermanövern. Die daraus resultierenden etwa fünf Küken werden zu Beginn noch auf dem Rücken transportiert.

Der Zwergtaucher ist ganzjährig in der Schweiz anzutreffen, wie Bridlife am Donnerstag mitteilte. Der Vogel mit dem auffälligen Trillern bevorzugt demnach Gewässer mit viel Ufervegetation und einer guten Krautschicht unter Wasser mit schlammigem Untergrund. Zu tief darf es aber nicht sein, dafür klar, damit er seine Beute erspähen kann. Der Zwergtaucher ernährt sich vor allem von Insekten und deren Larven, im Winter weicht er auf kleine Fische wie Groppen oder Barsche aus.

Traumferien in Thailand 🌴 – entdecke mit uns Khao Lak!

Kommt mit uns ins Ferienparadies Thailand! Unsere Reiseberaterin hat das Land für euch besucht und berichtet von ihren Erlebnissen in den beliebten Ferienregionen Phuket und Khao Lak.

Für mich war es die erste Reise nach Thailand. Voller Vorfreude und trotzdem gespickt mit ein wenig Nervosität war ich gespannt, was mich in den nächsten 2 Wochen erwartete. Unser Plan: 3 Nächte in Bangkok und die restlichen Tage in der Umgebung von Phuket und Khao Lak verbringen - Entspannung pur und Sonne tanken! Nach drei erlebnisreichen Tagen in Bangkok nehme ich euch nun also mit nach Phuket und Khao Lak, los gehts!