Der Konsum von Drogen gehört an der Street Parade dazu.

Zürich warnt vor diesen Pillen an der Street Parade: «Super Mario», «Snap Chat» und Co.

Am Samstag ist es wieder soweit, die 31. Street Parade geht über die Bühne – und damit rückt auch der Drogenkonsum wieder in der Vordergrund. Was der Experte rät und vor welchen Drogen er warnt.

Olivier Meier

Wenn die grösste Techno-Party der Welt über die Bühne geht, sind Drogen nicht weit entfernt. Viele Raverinnen und Raver werden auch am Samstag neben Alkohol wieder zu MDMA, Kokain oder Amphetamin greifen.

Da sich der Konsum nicht verhindern lässt, setzt das Sozialdepartment der Stadt Zürich auf Prävention und Schadensminderung vor Ort. Wie auch in den letzten Jahren bietet das Drogeninformationszentrum Zürich (DIZ) am Samstag an zwei Standorten ein Drug-Checking-Angebot an, wo man seine Drogen vorab auf mögliche gesundheitsgefährdende Risiken testen lassen kann. Watson hat mit Joël Bellmont, Co-Leiter des DIZ, über den Drogenkonsum an der Street Parade gesprochen.

Welche Drogen werden am häufigsten konsumiert?

Die Droge Nummer eins an der Street Parade ist gemäss Bellmont immer noch der Alkohol, gefolgt von Kokain. Aber auch Cannabis, MDMA, Amphetamin und LSD gehören zu den bevorzugten Rauschmittel von Raverinnen und Raver. Diese Substanzen wurden in den letzten Jahren auch am häufigsten im DIZ getestet.

Die Drug-Cheking-Angebote des DIZ Das Drogeninformationszentrum DIZ Zürich ist an der Street Parade an zwei Standorten mit einem Drug-Checking-Angebot präsent:

Von 13-24 Uhr am Bürkiplatz (Höhe Nationalbank)

Von 15-21 Uhr im Drug Checking an der Langstrasse 14



Bei welchen Drogen muss man aufpassen?

Grundsätzlich gilt: Jeder Konsum – ob Drogen oder auch Alkohol – muss mit Vorsicht gehandhabt werden. «Kein Konsum von illegalen Substanzen ist risikofrei», sagt Bellmont. Der Experte warnt aber vor allem beim Konsum von MDMA und Kokain.

«Schon länger beobachten wir sehr hoch dosiertes MDMA und seit einigen Wochen vermehrt gestrecktes Kokain», so Bellmont.

Rund ein Drittel aller getesteten Substanzen (nicht nur MDMA und Kokain) bergen gemäss Bellmont ein erhöhtes Risiko. Das DIZ publiziert darum regelmässig Warnungen auf der Webseite saferparty.ch. Dort kann man sich über konkrete Drogen, die im Umlauf sind, informieren.

Auf der Webbseite saferparty.ch gibts Informationen und Warnungen zu verschiedenen Drogen, die im Umlauf sind. Bild: Screenshot saferparty.ch

Da gemäss dem DIZ an der Streetparade vermehrt falsch deklarierte Substanzen im Umlauf seien und viel Falsifikate (Falschdeklarationen, Medikamente, etc.) verkauft werden, bringe schlussendlich nur ein Drug Checking bei einem der Standorte des DIZ Gewissheit. Ist dies nicht möglich, «empfehlen wir, von neu erworbenen Substanzen nur wenig anzutesten und die Wirkung zu beobachten», so Bellmont.

Bei diesen Pillen ist aktuell Vorsicht geboten

«Audi»

Die höchste Konzentration an MDMA hat die «Audi»-Pille mit 365.8 mg Gehalt. Bild: screenshot saferparty

Die höchste Warnstufe spricht saferparty.ch für die MDMA-Pille «Audi» aus, die eine Dosis von 365.8 mg hat. Eine Einnahme solch einer hohen Dosis kann zu einer starken Konzentration von Serotonin im Gehirn führen. Dies erhöht das Risiko von lebensbedrohlichen Komplikationen wie zum Beispiel das Serotonin-Syndrom.

«Snap Chat»

Ebenfalls eine hohe Dosierung hat die MDMA-Pille «Snap Chat». Bild: screenshot saferparty

Ebenfalls die höchste Warnstufe spricht saferparty.ch für die MDMA-Pille «Snap Chat» aus. Diese hat eine Dosis von 247.1 mg, plus wurde zusätzlich 1.2 mg Amphetamin in der Pille nachgewiesen.

«Super Mario»

Auch bei der «Super Mario»-Pille sollte man aufpassen. Bild: screenshot saferparty

Eine Warnung gibt es auch für die MDMA-Pille «Super Mario». Wie «Audi» und «Snapchat» ist die «Super Mario»-Pille mit 205.6 mg extrem hoch dosiert.

Weitere Warnungen zu verschiedenen Drogen plus Angaben zum Gehalt gibt es auf der Webseite von saferparty.ch.

Was rät der Experte beim Drogenkonsum?

Auch wenn man seine Drogen getestet hat, sollte man beim Konsum von MDMA, Kokain und Co. einige Dinge beachten. Experte Bellmont gibt sieben Tipps, um bei einem Konsum sicher durch die Street Parade zu kommen: