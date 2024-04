Verkehrsunfall: Schülerin auf Zebrastreifen in Oberrohrdorf angefahren

Polizeirapport

Schülerin auf Zebrastreifen in Oberrohrdorf von Auto erfasst

Eine Schülerin ist am Mittwochmorgen in Oberrohrdorf AG von einem Auto angefahren worden. Die 14-Jährige wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Die 22-jährige Autofahrerin musste ihren Führerausweis vorläufig abgeben, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

Passiert sei der Unfall kurz nach 07.00 Uhr, als die Schülerin auf Höhe der Post den Fussgängerstreifen betreten habe, um die Ringstrasse zu überqueren. Der vom Zentrum Oberrohrdorf in Richtung Mutschellen fahrende Personenwagen erfasste sie seitlich-frontal, wie die Polizei schreibt. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. (sda)