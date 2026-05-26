Im Europa-Park ist wohl der Strom ausgefallen. Bild: www.imago-images.de

Europa-Park lahmgelegt – mehrere Attraktionen standen still

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Im Europa-Park in Rust stehen einige Attraktionen am Dienstag still. Es seien jedoch nur die grossen Bahnen betroffen, meldet 20 Minuten. Die Shows und der «Grundbetrieb» würden weiterlaufen.

Inzwischen würden einige Geschäfte wieder normal fahren, berichtet das Online-Portal. In Rust sei es zu einem Stromausfall gekommen, von dem auch der Europa-Park betroffen gewesen sei. In einem solchen Fall würden die Anlagen automatisch in den sichersten Zustand, den kontrollierten Stillstand, übergehen. Das erklärte eine Mediensprecherin gegenüber «20 Minuten».

«Nachdem die Stromversorgung durch den Netzbetreiber umgehend wieder hergestellt wurde, konnten die Attraktionen schrittweise wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen», hiess es weiter. Um die verlorene Zeit für die Gäste wieder gut zu machen, «wurden die Öffnungszeiten des Europa-Park auf 19.30 Uhr verlängert», schreiben die Betreiber in einer Mitteilung.

«Steckten knapp 20 Minuten fest»

Die Besucherinnen und Besucher, welche den Stromausfall im Europa-Park miterlebt haben, ziehen auf Social-Media ein sehr positives Fazit: «Ich war zu der Zeit im Park, alles lief ruhig und professionell wie immer ab, danke Europapark», schreibt ein User auf Facebook.

«Wir steckten knapp 20 Minuten fest. Es zeigte wieder, dass ihre Sicherheitsprotokolle super funktionieren. Das Personal war mega nett und kümmerte sich darum die Boote an den Rand zu ziehen», schreibt ein anderer. Probleme gab es demnach nur mit anderen Besucherinnen und Besuchern: «Sie maulten das Personal an und einer wollte sogar über ein anderes Boot klettern. Einfach unmöglich», so die Europa-Park-Besucherin weiter.



Dennoch gibt es auch Kritik: Den Besucherinnen und Besuchern wurde während des Stromausfalls keine Information gegeben. Die Mitarbeitenden wären damit beschäftigt gewesen, ihre Bahnen zu evakuieren. (hkl)

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