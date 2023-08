Video: watson/lucas zollinger

Deutscher Student rast mit 148 km/h über den Hockenheimring – auf einem Bobby-Car

140 Kilometer pro Stunde. Diese Geschwindigkeit brauchte der Delorean bei «Zurück in die Zukunft», um durch die Zeit zu reisen. Und diese Geschwindigkeit wollte auch der deutsche Student Marcel Paul erreichen – auf seinem Bobby-Car.



Das (und mehr) ist ihm gelungen:

Der 31-Jährige tüftelt schon seit Jahren an Bobby-Cars mit Elektromotoren, nimmt an Rennen teil und hat auch schon verschiedene Rekorde aufgestellt.



Auf der Rennstrecke Hockenheimring hat er jetzt 148 Kilometer pro Stunde auf einem seiner modifizierten Kinderautos erreicht – das ist der Geschwindigkeits-Weltrekord. Diesen will er künftig – falls nötig – auch verteidigen. (lzo)

