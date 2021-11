«Hellhound» ist der neuste südkoreanische Serien-Hit. Bild: netflix

Diese südkoreanische Horror-Serie schlägt «Squid Game»

«Hellbound» heisst der neuste südkoreanische Serienhit, der seit letztem Freitag, 19. November auf Netflix verfügbar ist. In einigen Ländern schlägt die Serie bereits «Squid Game». Sie wurde übers Wochenende so oft geschaut wie keine andere Serie. In vielen Ländern, so auch in der Schweiz, schaffte es «Hellbound» in die Top-10-Serien. In Südkorea, Mexiko und Belgien schaffte es die Serie sogar auf Platz 1 und löste «Squid Game» ab, welches 46 Tage lang am Stück diesen Platz belegte.

Handlung:

In «Hellbound» geht es um übernatürlich Wesen, die Menschen in die Hölle schicken. Sie geben damit einer radikal-religiösen Gruppierung, die auf der Idee der göttlichen Gerechtigkeit basiert, Macht.

Trailer:

Reaktionen aus dem Netz:

(cmu)