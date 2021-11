Zweite Staffel von Netflix-Hit «Squid Game» bestätigt

Grund zur Freude für alle Fans des koreanischen Netflix-Thrillers «Squid Game»: Die Serie bekommt eine zweite Staffel, wie Showerfinder Hwang Dong-hyuk am Dienstag bestätigte. Es habe «so viel Druck, eine so hohe Nachfrage und so viel Liebe» für eine potenzielle Fortsetzung gegeben, erklärte der 50-Jährige der Nachrichtenagentur Associated Press, die ein Video des Gesprächs mit dem Serienmacher auf Twitter veröffentlichte. «Da habe ich fast das Gefühl, ihr lasst uns keine Wahl!», fügte er hinzu.

Es war der erfolgreichste Serienstart in der Geschichte des Streamingdienstes. Kein Wunder, dass Netflix «Squid Game» in die Verlängerung schickt. Der Showerfinder bestätigte nun die zweite Staffel.

Benedict Cumberbatch holt sich bei Dreharbeiten drei Mal eine Nikotin-Vergiftung

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch («Sherlock») hat sich nach eigenen Angaben bei Dreharbeiten für einen Film drei Mal eine Nikotinvergiftung zugezogen. Das sagte der 45-Jährige in einem Interview der Zeitschrift «Esquire UK», das am Mittwoch erschien. In dem Western «The Power of the Dog» von Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Jane Campion spielt Cumberbatch einen kettenrauchenden Rancher.