Das sind die Gewinner des «Ocean Photographer of the Year»-Award 2026
Der französische Fotograf Julien Anton gewinnt mit seinem Bild einer Seepferdfamilie den Titel des Ocean Photographer of the Year 2026. Tausende Bewerberfotos gingen beim Organisator Oceanographic Magazine ein. In neun Kategorien wurden Gewinner gekürt. Julien Anton konnte mit seinen Seepferdchen nicht nur in der Gesamtwertung den ersten Platz erreichen, sondern auch in der Kategorie Wildlife überzeugen.
Hier die wunderschönen Ozeanfotografien der Gewinner aller Kategorien:
Sieger der Kategorie Wildlife
Das Bild entstand in den Gewässern von Französisch-Polynesien. Seepferde sind da mittlerweile selten anzutreffen, weshalb Julien Anton stundenlang nach ihnen suchen musste. Obwohl nicht bekannt ist, ob diese Seepferde miteinander verwandt sind, scheinen sich die winzigen Jungtiere nach deren Geburt von ihrem Vater verabschieden zu wollen.
Sieger der Kategorie Fine Art
Sieger der Kategorie Adventure
Sieger der Kategorie Conservation (Impact)
Das Bild verdeutlicht die Folgen des Massentourismus für Meeresbewohner.
Sieger der Kategorie Conservation (Hope)
Mithilfe von Fotoidentifikation und Lasern können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Haie über einen längeren Zeitraum verfolgen. Gleichzeitig können sie so ihre Grösse, ihr Geschlecht sowie Populationstrends erfassen.
Sieger der Kategorie Human Connection Award
Der Kurzflossen-Grindwal war Teil einer Schule, welche kurze Zeit nach ihrer Rettung weiter oben an der Küste erneut strandete.
Sieger der Kategorie The Ocean Unseen
Sieger der Kategorie Ocean Portfolio
Hier noch mehr Bilder aus dem Portfolio von Miguel Serrano Ruiz:
(nil)