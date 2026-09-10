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Die besten Bilder des Ocean Photographer of the Year Award 2026

Das sind die Gewinner des «Ocean Photographer of the Year»-Award 2026

10.09.2026, 13:5010.09.2026, 13:50

Der französische Fotograf Julien Anton gewinnt mit seinem Bild einer Seepferdfamilie den Titel des Ocean Photographer of the Year 2026. Tausende Bewerberfotos gingen beim Organisator Oceanographic Magazine ein. In neun Kategorien wurden Gewinner gekürt. Julien Anton konnte mit seinen Seepferdchen nicht nur in der Gesamtwertung den ersten Platz erreichen, sondern auch in der Kategorie Wildlife überzeugen.

Hier die wunderschönen Ozeanfotografien der Gewinner aller Kategorien:

Sieger der Kategorie Wildlife

An adult seahorse pictured with newly born juveniles in the shallow seaweed-filled waters of Moorea, French Polynesia. Although they are unlikely to be related, their arrangement creates the impressio ...
Ein erwachsenes Seepferd blickt zwei neugeborenen Jungtieren tief in die Augen.Bild: Julien Anton/Ocean Photographer of the Year

Das Bild entstand in den Gewässern von Französisch-Polynesien. Seepferde sind da mittlerweile selten anzutreffen, weshalb Julien Anton stundenlang nach ihnen suchen musste. Obwohl nicht bekannt ist, ob diese Seepferde miteinander verwandt sind, scheinen sich die winzigen Jungtiere nach deren Geburt von ihrem Vater verabschieden zu wollen.

Sieger der Kategorie Fine Art

A tawny nurse shark glides through the warm waters of the Maldives as the setting sun filters through the ocean surface. Beneath it, remoras travel alongside their host, illustrating a common partners ...
Ein Indopazifischer Ammenhai gleitet durch die warmen Gewässer der Malediven.Bild: Matty Smith/Ocean Photographer of the Year

Sieger der Kategorie Adventure

Dolphins ride the waves alongside surfers at Tamarama Beach, Sydney, during a powerful swell and offshore winds. The pod stayed with the surfers for more than an hour, moving through the lineup as nat ...
Delfine reiten zusammen mit Surfern auf den Wellen am Tamarama Beach in Sydney.Bild: Gergo Rugli/Ocean Photographer of the Year

Sieger der Kategorie Conservation (Impact)

A whale shark is surrounded by divers and snorkelers in the Maldives, revealing the overwhelming pressure that crowded wildlife tourism can place on marine animals. With almost 50 people visible in th ...
Ein Walhai ist auf den Malediven von Tauchern und Schnorchlern umringt.Bild: James Ferrara/Ocean Photographer of the Year

Das Bild verdeutlicht die Folgen des Massentourismus für Meeresbewohner.

Sieger der Kategorie Conservation (Hope)

A great hammerhead shark (Sphyrna mokarran) is photographed at 55 metres depth in Tiputa Pass, Rangiroa Atoll, during a population survey. This image represents the moment an anonymous shark becomes a ...
Ein Grosser Hammerhai wird in 55 Metern Tiefe vor Französisch-Polynesien erfasst.Bild: Thomas Pavy/Ocean Photographer of the Year

Mithilfe von Fotoidentifikation und Lasern können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Haie über einen längeren Zeitraum verfolgen. Gleichzeitig können sie so ihre Grösse, ihr Geschlecht sowie Populationstrends erfassen.

Sieger der Kategorie Human Connection Award

Volunteers, surfers, lifeguards and conservation groups work together to refloat stranded short-finned pilot whales. While many animals initially returned to the sea, the pod stranded again further al ...
Eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe auf den Kapverden hilft dem gestrandeten Kurzflossen-Grindwal wieder ins Meer zurückzukehren. Bild: Rui Duarte/Ocean Photographer of the Year

Der Kurzflossen-Grindwal war Teil einer Schule, welche kurze Zeit nach ihrer Rettung weiter oben an der Küste erneut strandete.

Sieger der Kategorie The Ocean Unseen

A ribbonfish rises vertically through the dark waters of Osezaki, Japan. Its long, silver body and delicate fins are adapted for life in the open ocean. This image was captured during a winter blackwa ...
Ein Bandfisch steigt vertikal durch die dunklen Gewässer von Japan empor.Bild: Mitsuna Kawai/Ocean Photographer of the Year

Sieger der Kategorie Ocean Portfolio

On El Suspiro Beach, conservationist Israel Oblea protects eggs laid by an olive ridley sea turtle. The exhausted turtle has begun nesting too close to the water without digging a deep enough nest to ...
Der Naturschützer Israel Oblea kümmert sich um die Eier einer Oliv-Bastardschildkröte.Bild: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year

Hier noch mehr Bilder aus dem Portfolio von Miguel Serrano Ruiz:

On El Suspiro Beach, conservationist Israel Oblea protects eggs laid by an olive ridley sea turtle. The exhausted turtle has begun nesting too close to the water without digging a deep enough nest to ...
Ein Ei einer Oliv-Bastardschildkröte.Bild: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year
On El Suspiro Beach, conservationist Israel Oblea protects eggs laid by an olive ridley sea turtle. The exhausted turtle has begun nesting too close to the water without digging a deep enough nest to ...
Ein Naturschützer hilft beim Graben.Bild: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year

(nil)

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An dieser Umfrage haben insgesamt 94 Personen teilgenommen

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