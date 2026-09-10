Das sind die Gewinner des «Ocean Photographer of the Year»-Award 2026

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Der französische Fotograf Julien Anton gewinnt mit seinem Bild einer Seepferdfamilie den Titel des Ocean Photographer of the Year 2026. Tausende Bewerberfotos gingen beim Organisator Oceanographic Magazine ein. In neun Kategorien wurden Gewinner gekürt. Julien Anton konnte mit seinen Seepferdchen nicht nur in der Gesamtwertung den ersten Platz erreichen, sondern auch in der Kategorie Wildlife überzeugen.

Hier die wunderschönen Ozeanfotografien der Gewinner aller Kategorien:

Sieger der Kategorie Wildlife

Ein erwachsenes Seepferd blickt zwei neugeborenen Jungtieren tief in die Augen. Bild: Julien Anton/Ocean Photographer of the Year

Das Bild entstand in den Gewässern von Französisch-Polynesien. Seepferde sind da mittlerweile selten anzutreffen, weshalb Julien Anton stundenlang nach ihnen suchen musste. Obwohl nicht bekannt ist, ob diese Seepferde miteinander verwandt sind, scheinen sich die winzigen Jungtiere nach deren Geburt von ihrem Vater verabschieden zu wollen.

Sieger der Kategorie Fine Art

Ein Indopazifischer Ammenhai gleitet durch die warmen Gewässer der Malediven. Bild: Matty Smith/Ocean Photographer of the Year

Sieger der Kategorie Adventure

Delfine reiten zusammen mit Surfern auf den Wellen am Tamarama Beach in Sydney. Bild: Gergo Rugli/Ocean Photographer of the Year

Sieger der Kategorie Conservation (Impact)

Ein Walhai ist auf den Malediven von Tauchern und Schnorchlern umringt. Bild: James Ferrara/Ocean Photographer of the Year

Das Bild verdeutlicht die Folgen des Massentourismus für Meeresbewohner.

Sieger der Kategorie Conservation (Hope)

Ein Grosser Hammerhai wird in 55 Metern Tiefe vor Französisch-Polynesien erfasst. Bild: Thomas Pavy/Ocean Photographer of the Year

Mithilfe von Fotoidentifikation und Lasern können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Haie über einen längeren Zeitraum verfolgen. Gleichzeitig können sie so ihre Grösse, ihr Geschlecht sowie Populationstrends erfassen.

Sieger der Kategorie Human Connection Award

Eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe auf den Kapverden hilft dem gestrandeten Kurzflossen-Grindwal wieder ins Meer zurückzukehren. Bild: Rui Duarte/Ocean Photographer of the Year

Der Kurzflossen-Grindwal war Teil einer Schule, welche kurze Zeit nach ihrer Rettung weiter oben an der Küste erneut strandete.

Sieger der Kategorie The Ocean Unseen

Ein Bandfisch steigt vertikal durch die dunklen Gewässer von Japan empor. Bild: Mitsuna Kawai/Ocean Photographer of the Year

Sieger der Kategorie Ocean Portfolio

Der Naturschützer Israel Oblea kümmert sich um die Eier einer Oliv-Bastardschildkröte. Bild: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year

Hier noch mehr Bilder aus dem Portfolio von Miguel Serrano Ruiz:

Ein Ei einer Oliv-Bastardschildkröte. Bild: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year

Ein Naturschützer hilft beim Graben. Bild: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year

(nil)

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