«Wo ist jetzt mein Nest?» – Seevogel gewinnt Comedy Wildlife Awards

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Die britische Fotografin Alison Tuck gewinnt mit ihrem Bild «Now where is my nest?» die öffentliche Abstimmung der Nikon Comedy Wildlife Awards. Bei dem internationaler Fotowettbewerb werden lustige, überraschende oder skurrile Tierfotos ausgezeichnet.

Tuck setzte sich dabei gegen 40 beeindruckende Bilder durch. Bereits mit 15 (!) Jahren stellte sie ihre ersten Arbeiten aus. Sie sagt über ihre Leidenschaft: «Ich liebe es, Tiere zu fotografieren – von winzigen Ameisen bis zu Elefanten an Land, von kleinen Krabben bis zu Orcas im Meer oder von kleinen Nektarvögeln bis zu Greifvögeln in der Luft. Jedes Tier hat seine eigene Geschichte in der Welt, und diese Geschichten festzuhalten ist für mich etwas ganz Besonderes.»

Das Siegerbild: Windiger Tag an den Bempton Cliffs an der Nordseeküste während der Brutzeit. Die steilen Kreideklippen in North Yorkshire sind ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Seevögel. Bild: Alison Tuck / Nikon Comedy Wildlife Awards

Eine Auswahl der eingereichten Bilder:

Eine Froschkolonie hilft sich gegenseitig, um über den Rand zu sehen, Australien. Bild: Andrew Mortimer / Nikon Comedy Wildlife Awards

Ein verliebtes Löwenpaar im Serengeti-Nationalpark in Tansania. bild: Massimo Felici / Nikon Comedy Wildlife Awards

Das Panzernashorn taucht unter Wasser, um Nahrung zu suchen, und kommt wieder hoch – mit einer «Frisur» aus Wasserpflanzen, Nepal. Bild: Yann Chauvette / Nikon Comedy Wildlife Awards

Eine Bärin zeigt ihre Zähne, Finnland. Bild: Valtteri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife Awards

Ein Sri-Lanka-Elefant spielt «Guck-guck» mit seinen Ohren. bild: Henry Szwinto / Nikon Comedy Wildlife Awards

Ein akrobatisches Eichhörnchen, Belgien. Leider sei der Wald, in dem das Foto aufgenommen wurde, wegen eines Borkenkäferbefalls abgeholzt worden. bild: Stefan Cruysberghs / Nikon Comedy Wildlife Awards

Zwei Trottellummen brüten auf einer kleinen Klippe mit wenig Platz. Streit um Brutplätze kommt häufig vor. Das Bild wirkt witzig, zeigt aber eine ernste Auseinandersetzung, Norwegen. Bild: Warren Price / Nikon Comedy Wildlife Awards

Die Fotografin nennt ihr Foto «Battle Hug», Singapur. bild: jessica Emmett / ikon Comedy Wildlife Awards

Ein Kronensifaka leckt sich den Finger, Madagaskar. Bild: Liliana Luca / Nikon Comedy Wildlife Awards

Füchsen in einem sandigen Tal in den Niederlanden. Bild: Paula Rustemeier/Nikon Comedy Wildlife Awards

Zwei Grünfrösche streiten um ein Revier, USA. Bild: Grayson Bell / Nikon Comedy Wildlife Awards

Volunteer Point liegt auf den Falklandinseln im Südatlantik. Der Ort zählt zu den wichtigsten Brutplätzen von Königspinguinen. bild: Ralph Robinson / ikon Comedy Wildlife Awards

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(cst)