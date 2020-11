Leben

«Tatort» Dresden: Das sind die Reaktionen zur neuen Folge «Parasomnia»



bild: mdr/ madefor / daniela incoronato

«Hatte danach Angst allein in der Wohnung»: Das sind die Reaktionen zum Grusel-«Tatort»

Statt Mord und Totschlag gab es beim Tatort gestern Abend Grusel und Gespenster. So kam die neue «Tatort»-Folge «Parasomnia» beim Publikum an.

Zwei Wochen nach Halloween stand gestern der Grusel-«Tatort» aus Dresden auf dem Fernsehprogramm. Die Handlung ist dieselbe, wie wir sie beim «Tatort» kennen: Das Dresdner Team muss einen neuen Fall aufklären.

Doch das war es dann auch schon, was an die sonntäglichen Tatort-Filme erinnert. Denn der neueste Dresdner-Fall ist anders. Dieser Tatort ist kein klassischer Kriminalfilm. Dieser Tatort ist ein Horrorfilm. Gruselig von Anfang an. Einer, bei dem man danach eher nicht mehr in den Keller gehen wollte. Ein Angstmacher vor dem zu Bett gehen.

bild: MDR/ madefor / daniela incoronato

Er handelte von einem traumatisierten Mädchen, das sich von Gestalten aus dem Jenseits verfolgt sieht. Sie ist die Hauptzeugin in «Parasomnia». Und sie leidet unter der gleichnamigen Schlafstörung. Sie wohnt mit ihrem alleinerziehenden Vater in einem Haus, das schon bessere Zeiten erlebt hat. Das passt freilich zur gespenstischen «Tatort»-Kulisse aus Dresden. Ein Horrorhaus im Horror-Tatort.

Ganz schön gruselig. Oder schon zu viel Grusel für einen Tatort-Krimi? Offenbar nicht für die Zuschauer gestern Abend, wie die Reaktionen auf Twitter zeigen. Die Dresdner Crew wird gefeiert für einen der «besten Tatorte seit Ewigkeiten». Und eines verursachte er bei einem grossen Teil des Publikums: Gänsehaut.

Kleiner Spoiler: Der Grusel-Aspekt trieb sogar Netflix-Fans zurück auf die klassischen Kanäle. Das allein ist eigentlich schon unheimlich genug ...

Beginnen wir gleich mit den positiven Stimmen:

»Parasomnia« auch »Schöner Wohnen«. Der neue #Tatort aus Dresden kriegt eine glatte Eins. Mit Sternchen. Wow!! — Lena Riess (@lenariess) November 15, 2020

OMG! Danke @revolverschnauz für den Tipp! Spannenster #tatort seit Ewigkeiten! Absolutes Thriller-Topniveau! Ganz großes Kino, #tatortdresden !

*schläft heute Nacht bei Licht — ZweigroßZweiklein (@2gross2klein) November 15, 2020

Besonders herausgestochen ist die Darstellerin Talia, gespielt von Hanna Schiller

Gut. Wirklich spannend und toll gespielt von Hanna Schiller ... seit langem letzte und diese Woche mal nicht zu Netflix gewechselt. — BW_W (@BWW04824756) November 16, 2020

Der @Tatort mit @GretaThunberg in der Hauptrolle der Talia war sehr gut. Hatte danach Angst allein in der Wohnung. Wegen eines Tatorts! Respekt. @ARD_Presse #parasomnia #tatort — David Werker (@davidwerker) November 16, 2020

So, ausgeschlafen, es ist Hell draußen, jetzt zur Bewertung: Hammer! Absolut toller #Tatort wenn auch nicht mit üblicher Story. Die schauspielerische Leistung von Hannah Schiller war so mitreißend . Dieser Fall/Film war wirklich herausragend. 🏆👍🏻🥰 — onebit (@onebit) November 16, 2020

Ziemlich gruslige, aber ziemlich guter #tatort 😩🙊 das Team vom @Tatort Dresden find ich ja sowieso mega, aber auch die Darstellerin von Talia, Hannah Schiller, war super in ihrer Rolle. 10/10#parasomnia #tatortdresden — mar.ti.na (@tini95) November 15, 2020

Doch es gab auch Kritik. Ein bisschen zumindest ...

#Tatort Ok - Parasomnia ist gut. Guuuut! Limbus war auch gut. Nur "gut". Aber: Eigentlich geht Tatort anders. Also, das Genre "Tatort". Nicht besser nicht schlechter. Aber Krimi. Alles andere ist eigentlich was anderes....fabufantasiere ich auch schon? — Marie Bastide (@semisappho) November 15, 2020

Ein realistischer good old Kriminalfall von vorne bis hinten wäre mir lieber gewesen, ebenso wie auch letzte Woche der Münster Tatort zu viel scifi war — Jan Wehnemann (@JanWehnemann) November 16, 2020

Was war sonst noch anders?

Wow, statt #Netflix und Co. gestern Abend lieber den #Tatort aus Dresden gesehen, super Folge, spannend und leicht gruselig, mehr davon bitte! #MachtHierJederWasErWill — Michael Sölkner (@testpott) November 16, 2020

Ich gucke nie den Tatort. Wie ich hier lese, war der gestrige sehr gruselig.

Den hätt' ich mir wohl doch mal anschauen können. — Rala (@MeeresHerz) November 16, 2020

Habe echt nicht mehr die besten Nerven für Grusel 😬😱👻 Aber selbst mein ich-finde-Tatort-sooo-öde-Nebengeräusch♥️ hatte ein bisschen Gänsehaut 😁 — Dr.Mehnie 🐾 (@DMehnie) November 16, 2020

Ich glaub diesen #Tatort werd ich morgen nochmal sehen. #Parasomnia — Daniel (@Daniel67786787) November 15, 2020

