Leben

Schweiz

Schweizer Tatort «Züri brennt»: So unterschiedlich waren die Reaktionen



bild: srf/sava hlavacek

So unterschiedlich sind die Reaktionen auf den neuen Schweizer Tatort «Züri brennt»

Nachdem der Luzerner Tatort im letzten Jahr eingestellt wurde, lief gestern die neue Version aus Zürich über die Bühne. Die Reaktionen spalten sich.

8 von 10 Punkte vom Spiegel, eine beerdigende Kritik von der Zeit, dafür im Tagesanzeiger in den höchsten Tönen gelobt: Die Reaktionen auf den neuen Zürcher Tatort, der gestern über die Bildschirme flimmerte, könnten nicht unterschiedlicher sein. Normalerweise werden die Tatorte aus der Schweiz von unseren Nachbarn regelrecht beerdigt, doch diesmal scheinen die beiden neuen Ermittlerinnen überzeugt zu haben. Der Grossteil der Kritiken ist zumindest wohlwollend. Auch die NZZ findet: «Das Team Zürich hat Potenzial.»

bild: srf/sava hlavacek

Dass sich die beiden Hauptfiguren, Tess Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher), von Anfang an nicht leiden können, wird als «langsam ausgebrannte Dauergeschichte im Fernsehkrimi» (NZZ) abgetan. Auch in der Zeit kommt diese Figurendynamik nicht gut weg: «Was an dem ‹Konflikt› fetzen soll, dass zwei einander unbekannte Figuren sich von Beginn an nicht leiden können, könnte sich nach der werweisswievielten Neukonzeption eines Tatort-Teams doch auch mal jemand fragen.»

Dennoch kommen die Frauen im Grossen und Ganzen gut weg. «Für die meiste Spannung sorgen die Ermittlerinnen selbst, die sich nicht grün sind», schreibt etwa die BILD. Die TAZ ist Fan der beiden, vor allem von ihrer Leistung, die «Blicke schauspielerisch auszulegen».

Doch bei einem sind sich alle einig: Die Bilder sind einzigartig gut. «Wann sah ein Schweizer Tatort je so gut aus?», fragt der Tagesanzeiger. Anscheinend haben die Produzenten es geschafft, das Zürich von heute und die Geschichte der 80er-Jahre besser darzustellen als gedacht. Der Plot handelt von den Jugendkrawallen, die vor 40 Jahren nach einem Entscheid zur Erweiterung des Opernhaus ausgebrochen waren.

bild: SRF/Sava Hlavacek

Reaktionen auf Twitter

Auch auf Twitter zeigen sich die Reaktionen gespalten. Viele User fanden den Tatort «sehr spannend», und für Schweizer Verhältnisse entsprechend gut.

Hat mir sehr gut gefallen. War selbst früher in der Roten Fabrik, wenn auch ein bisschen später, aber TNT war auch bei uns auf Kassette zu hören. Gutes Team, stimmig erzählt, tolle Atmosphäre, von mir eine 2+ Das Thema Dienstwaffe wurde schon angesprochen. — TheSpiritualPunk (@Stefan_Trumpf) October 18, 2020

Super! Sehr spannend. Wir haben ihn auf dem SRF geschaut ohne Synchronisation. Wirklich sehr guter Einstieg. Wahrscheinlich braucht es ein wenig Hintergrundwissen zu den Jugendunruhen in den 80igern in Zürich. 1+ , weiter so Zürich. — susi (@susi00675298) October 18, 2020

Doch auch negative Stimmen machen sich breit. Es wurde kritisiert, dass sich der Tatort «an zu vielen Klischees bedient» hätte.

Mein Fall war es nicht.

Die Synchronisation war furchtbar, der Zickenkrieg meiner Meinung nach unnötig, die blonde Ermittlern durchgängig unsympathisch und die Story zu langatmig.

Insgesamt hat mir das Setting gefallen und ich gebe dem nächsten Tatort wieder eine Chance. — FrauMuemmelmann (@FMuemmelmann) October 18, 2020

Hat mir nicht gefallen. Betreffend der Ermittlerinnen wurden wieder "alle" Klischees bedient. Die Spannung wurde nicht hoch gehalten und am Ende wurde es auch nicht besser...Der nächste wird eher nicht eingeschaltet. — Unioner (@GraupmannLars) October 19, 2020

Insgesamt kam die Zürcher Version der Kriminalfilm-Reihe (welche übrigens nun seit 50 Jahren über unsere Fernseher flimmert!) aber gut weg. Und das macht auch bei uns Lust auf mehr.

Das war ja erst Folge 1 aus Zürich. Warum müssen wir unseren #Tatort immer schlechter machen als er ist? Story war gut, Aufbau, Schauspieler, Kamera, Schnitt, Musik ebenfalls. Da gibt's manchen #Tatort aus 🇩🇪, der nicht so gut ist. — Zorro Helvetico (@ZHelvetico) October 18, 2020

Wie fandst du den Zürcher Tatort? Überraschend gut. Es geht so. Langweilig. Miserabel. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen.

(cki)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

27 afrikanische Filmposter aus den 80ern und 90ern So wird «Wilder» aussehen, wenn dem SRF das Geld ausgeht Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter