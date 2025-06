Ein Gin Tonic am Wochenende – gerne oder ganz sicher nicht? Bild: Shutterstock

Umfrage

Zum Wohl oder zum Teufel – trinkst du Alkohol? Und falls ja, wie viel? Lass es uns wissen!

Bars und Clubs beklagen einen Verlust an Einnahmen – weil speziell jüngere Menschen weniger Alkohol trinken. Wir möchten wissen, wie sich der Alkoholkonsum über die Generationen verändert hat und was die Gründe sind. Über deine Teilnahme an unserer Umfrage freuen wir uns sehr!

Hier geht es direkt zur Umfrage. Vielen Dank für deine Teilnahme!

Die Covid-19-Pandemie war in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Eine der markantesten Veränderungen, die das weltweit wütende Virus angestossen hat: das Gesundheitsbewusstsein. Mehr Bewegung, gesünderes Essen und weniger Alkohol.

Der zunehmende Verzicht auf Bier, Baileys und Barolo hat dazu geführt, dass Gastrobetriebe wie Bars und Clubs ihre Konzepte überdenken müssen – oder gleich ganz dicht machen. So geschehen im Falle des Zürcher Traditionsclubs Mascotte.

Mitbetreiber Alfonso Siegrist sagte gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Das Ausgehverhalten der Jungen hat sich seit Corona deutlich verändert. (...) Die Einnahmen an der Bar sind seit etwa einem Jahr um bis zu 30 Prozent gesunken.»

Trinken junge Menschen statt in Bars und Clubs lieber zuhause? Das möchten wir wissen. Bild: Shutterstock

Auch Alexander Bücheli, Sprecher der Zürcher Bar- und Club-Kommission, bestätigt in der «NZZ am Sonntag»: «Vergleicht man die Jahre 2018 und 2023, dann ist der Umsatz pro Gast um 40 Prozent gesunken. Das liegt wesentlich am veränderten Trinkverhalten.»

Die dadurch entstehende Problematik zeigt eine Umfrage der Bar- und Club-Kommission, wonach der Verkauf von Getränken bei Clubs 60 Prozent und bei Bars fast 90 Prozent des Umsatzes ausmacht.

Doch trinken junge Menschen wirklich weniger Alkohol? Oder tun sie dies seit Corona einfach in den eigenen vier Wänden? Spielen die Preise eine Rolle oder haben die Nachtschwärmer im Ausgang schlechte Erfahrungen gemacht?

Mach mit an unserer Umfrage und erzähl uns von deinen Erfahrungen. Vielen Dank für deine Teilnahme!