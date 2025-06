Das sind unsere 8 besten Ferien-Erlebnisse – und deine?

«Bei mir war es Vietnam mit dem Töff. Ich war da mit meiner besten Kindheitsfreundin Backpacken und in Vietnam sind wir von Hanoi bis Hoi An alleine mit dem Töff gereist. Heisst: Wir haben uns dafür je einen gekauft (haben diese später wieder verkauft), unseren Backpack hintendrauf montiert und sind so durchs Land gefahren. So haben wir natürlich Orte gesehen, die wir sonst nie gesehen hätten und sind durch viele kleine Ortschaften und über Pässe gefahren. Meine liebsten Erinnerungen sind dabei das Päusele in superkleinen Resti/Tankstellen irgendwo im Nirgendwo. Wir wurden überall so herzlich empfangen, und auch wenn wir uns nur mit Händen und Füssen verständigen konnten, haben wir immer was Leckeres zu Essen und zu trinken bekommen.»

Amber Vetter