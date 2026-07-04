Sie haben Ja gesagt: Travis Kelce und Taylor Swift – aktuelle Bilder des Ehepaars gibt es allerdings noch nicht. Bild: keystone

Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet – das Wichtigste in 7 Punkten

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Was ist neu?

Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verheiratet. Das Paar habe sich am Freitag im New Yorker Madison Square Garden das Ja-Wort gegeben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Sprecherin der Musikerin.

«Ich bin so glücklich, dass ich mit allen anderen hier sein kann und so nah an ihr dran sein kann, auch wenn ich sie nicht sehen werde», sagte die 13-jährige Reaha Ganerie Wal aus Hongkong. Solange sie sich erinnern könne, sei sie schon Fan der Sängerin. «Mit ihrer Musik kann man sich so gut identifizieren, sie hat so eine glückliche Seele und ihre Musik bringt alle Menschen zusammen.» Swift und Kelce seien ein perfektes Paar. «Es ist wie im Märchen.»

«Just&t Married» am Times Square. Bild: keystone

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Footballspieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide ist es die erste Ehe.

Wer waren die Trauzeugen?

Trauzeuge von Swift sei ihr Bruder Austin gewesen, Kelce habe sein Bruder Jason zur Seite gestanden, hiess es in der Mitteilung der Sprecherin der Musikerin, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten.

Durch die Zeremonie geführt habe der Schauspieler Adam Sandler. Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt.

Schauspieler Adam Sandler führte durch die Zeremonie. Bild: keystone

Warum war das Empire State Building blau?

Die Spitze des nicht weit entfernten berühmten Gebäudes Empire State Building glitzerte währenddessen den Betreibern zufolge zur Feier der Hochzeit in Blau. «Her something blue», hiess es auf dem Account des Gebäudes auf X. Dies als Referenz, dass es der Braut gemäss englischer Folklore Glück bringen soll, wenn sie bei der Hochzeit etwas Blaues trägt.

Das blau gefärbte Empire State Building. Bild: keystone

Gab es prominente Gäste?

Vor den Eingängen des Madison Square Garden waren für die ankommenden Limousinen der Gäste weisse Zelte aufgebaut worden, die teilweise auch noch extra mit schwarzen Vorhängen verhängt waren. Für die vielen Schaulustigen, Journalisten und Fotografen war es deswegen nur schwer möglich, einen Blick auf die Insassen der Autos zu bekommen.

Trotzdem wurden einige Stars gesichtet – darunter Sängerin Jennifer Lopez, die Sänger Ed Sheeran und Benson Boone sowie die Schauspieler Hugh Grant, Jason Sudeikis und Ethan Hawke. Zudem wurde unter anderem Schauspieler Bradley Cooper schick angezogen zu Fuss in der Nähe der Arena entdeckt.

Benson Boone passiert die Schleusen: Video: watson/x.com/swifferupdates

Wo genau fand die Hochzeit statt?

Der Madison Square Garden mit seiner runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt. In der rund 20'000 Menschen fassenden Arena traten schon Stars wie Elvis Presley, die Rolling Stones und Frank Sinatra auf – und auch Swift selbst schon mehrfach. Ausserdem tragen hier die Eishockeyspieler der New York Rangers und die gerade erst zum NBA-Meister gekrönten Basketballprofis der New York Knicks ihre Heimspiele aus.

Gäste erreichen den Madison Square Garden. Bild: keystone

Als romantischer Ort für eine Hochzeit gilt der Betonklotz allerdings nicht und wurde dafür bislang auch nur vergleichsweise selten gebucht. Zur Wahrung von Sicherheit und Privatsphäre eignet sich die Arena dagegen bestens.

Wie feierten die Swifties mit?

Der Trubel und die Temperaturen hielten viele Swift-Fans – sogenannte Swifties – nicht davon ab, vor dem Madison Square Garden zu feiern. Einige waren dafür sogar eigens aus Hongkong, London oder anderen Teilen der USA angereist.

«Ich bin so glücklich, dass ich mit allen anderen hier sein kann und so nah an ihr dran sein kann, auch wenn ich sie nicht sehen werde», sagte die 13-jährige Reaha Ganerie Wal aus Hongkong. Solange sie sich erinnern könne, sei sie schon Fan der Sängerin. «Mit ihrer Musik kann man sich so gut identifizieren, sie hat so eine glückliche Seele und ihre Musik bringt alle Menschen zusammen.» Swift und Kelce seien ein perfektes Paar. «Es ist wie im Märchen.»

Zahlreiche Swifties verfolgten das Spektakel vor Ort. Bild: keystone

Amelia Kingsnorth und Alice Wade, beide 16 Jahre alt, reisten extra aus London an. «Wir lieben Taylor Swift und sind so glücklich, dass wir hier sein können an so einem wichtigen Moment in ihrem Leben. Wir sind acht Stunden geflogen, ein sehr langer Flug mit vielen Turbulenzen, aber das war es wert», sagte Wade.

Der 23 Jahre alte Nick Namjar aus dem US-Bundesstaat Kentucky lebt in New York und konnte zum Madison Square Garden laufen. Was er dem Brautpaar sagen würde? «Erst mal Glückwunsch – und dann würde ich sagen: Wann kommt das 13. Album raus, Taylor? Und die neue Tour? Aber nein, ernsthaft, sie braucht eine Pause. Sie braucht Zeit, um das Leben mit Travis zu geniessen und vielleicht einfach zu reisen, Spass zu haben. Das würde ich ihnen sagen.»

Was ist die Vorgeschichte von Swift und Kelce?

Kennengelernt haben sich Swift und Kelce 2023. Er habe die Musikerin damals bei der «Eras»-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, hatte Kelce einmal in seinem Podcast verraten. Er habe sogar ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer dabeigehabt, es aber nicht geschafft, Swift vor oder nach dem Konzert hinter der Bühne zu treffen. Swift erfuhr davon und nahm Kontakt zu Kelce auf.

Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2025. Bild: keystone

Einige Monate später zeigten sich die beiden erstmals öffentlich als Paar und in der Folge immer häufiger. Sie unterstützten sich gegenseitig – er häufig bei ihren Konzerten oder anderen Auftritten, sie bei seinen Footballspielen oder in seinem Podcast. Dank ihm könne sie sich jeden Tag «glücklich und selbstbewusst und frei» fühlen, sagte Swift jüngst bei der Verleihung der «iHeartRadio»-Ehrungen.

Schon die Verkündung der Verlobung von Swift und Kelce hatte im August 2025 für weltweite Schlagzeilen gesorgt. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», hatten die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post mitgeteilt, samt Fotos von rosa-weissen Blumengirlanden, zärtlichen Gesten und einem Ring mit einem grossen Diamanten – und damit schon in der ersten Stunde rund zehn Millionen Likes eingesammelt. Sogar US-Präsident Donald Trump hatte dem Paar gratuliert und «sehr viel Glück» gewünscht. (dab/sda/dpa)

