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Die ultimative Reise-Bucket-List: Ferien, die wir noch erleben wollen

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Hey User – wohin wolltest du in die Ferien, hast es bisher aber nicht geschafft?

05.06.2026, 11:1305.06.2026, 11:13

Jeder von uns hat doch so eine Art Reise-Bucket-List, oder? Und manchmal steht zuoberst auf der Liste eine wundervolle Destination, die wir aus Gründen trotzdem nie bereisen. Aber warum eigentlich?

Wir erzählen von unseren Traumferien, die sich bis jetzt noch nicht erfüllten – und dann würden wir gerne von deiner lesen!

«Ich würde wahnsinnig gerne einmal mit dem Motorrad nach Alaska knattern. Wenn die USA wieder normal sind, der Dollar bei 50 Rappen, die Kinder aus dem Haus und die Arbeit erledigt ist, dann mach' ich das hoffentlich noch.»
Patrick Toggweiler
Anchorage, Alaska
Ein Abenteurer (nicht Toggi) mit Töff in Anchorage, Alaska.Bild: Shutterstock
«Thailand. Habe inzwischen Einladungen von Freunden dort. Aber bisher nie Zeit gefunden.

Giant’s Causeway in Irland. Ich war schon jenste Male in Nordirland. Wieso zum Geier habe ich es noch nie zum Giant’s Causeway geschafft?

Angkor Wat. Eines dieser archäologischen Ikonen. I need to see it before I die.»
Oliver Baroni
«Ich würde gerne nach Südamerika reisen, besonders reizen mich Brasilien, Argentinien und Kolumbien. Aber da es so weit ist und es dort unglaublich viel zu entdecken gibt, würde ich gerne länger bleiben, als es mein Ferienkonto aktuell erlaubt.»
Chantal Stäubli
Stadt Mompox in Kolumbien (Symbolbild Südamerika)
Malerisch: die Stadt Santa Cruz de Mompós in Kolumbien.Bild: Shutterstock
«Ich will unbedingt nach Harare, Simbabwe. Sehr gute Freunde wohnen da. Aber es ist so weit. Und wir haben zwei kleine Kinder, die den Flug sehr unangenehm gestalten könnten ...»
Anna Rothenfluh
Simbabwe
Blühende Jacaranda‑Bäume!Bild: watson/franci
«Ich war noch nie in Asien, würde aber schon gerne mal hin, nach Thailand oder Japan zum Beispiel. Habe schon sehr viel Gutes gehört, aber es ist eben schon sehr weit, da fährt man nicht eben mal für ein paar Tage hin. Und wenn ich weitere Reisen gemacht habe, bin ich in der Vergangenheit lieber in die USA oder so gegangen. In der aktuellen Situation wäre aber eigentlich mal ein guter Zeitpunkt für eine Alternative ...»
Nik Helbling
Madeleine in Japan: Handytest Samsung Galaxy s25 Pro
Japan ist schon sehr hübsch.Bild: madeleine sigrist
«Nun ja: Japan. Wohin sonst könnte man denn wollen? Leider ist es so teuer, dorthin zu kommen, dass es für Journalisten-Geringverdiener, die nicht jahrelang eisern gespart haben, ein Traum bleiben muss.»
Daniel Huber
Neulich in Japan ...
«Auf die Andamanen oder nach Fiji. Aber bei beiden wäre es so eine verflixt lange Anreise.»
Flo Sonderegger
«Ich wollte schon immer mal nach Madagaskar! Ich glaube, begonnen hat es damit, dass ich als Knirps ‹Globi und der Madagaskarvogel› geliebt habe – und diesen Madagaskarvogel (den es längst nicht mehr gibt) unbedingt im madagassischen Urwald ausfindig machen wollte. Später kam dazu, dass es ja wohl keinen lyrischeren Namen für eine Hauptstadt gibt als Antananarivo. Ich meine, das ist doch die reinste Poesie, nicht? Dann: Da gibt es Lemuren, die wohl süssesten Tiere seit Pandas! Und wunderschöne Sandstrände.
Warum ich es dort noch nicht hingeschafft habe: Liegt halt nicht gerade ums Eck, oder? Dazwischen waren noch Bürgerkrieg und Hungersnot. Und Fliegen will ich ja eigentlich auch nicht mehr ...»
Reto Heimann
Lemuren auf Madagaskar
Lemuren in Madagaskar. Nicht im Bild: Reto Heimann.Bild: Shutterstock

Jetzt seid ihr dran! Erzählt, wo zieht es euch hin?

(sim)

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