Transparenzbox

Ich habe das Samsung Galaxy S25 Ultra für meine Ferien ausgeliehen bekommen, weil ich gerne mit dem Handy fotografiere, mein aktuelles Modell, ein Oppo Find X3 Neo, kameratechnisch aber etwas in die Jahre gekommen ist. Die Qualität der Samsung-Kamera, vor allem die Zoom-Funktion, spricht wohl für sich. Einen ausführlicheren Testbericht zum Telefon gibt es hier . Und nein, niemand wurde vom Handyhersteller dafür bezahlt. :-)Falls jemand Fragen zur Reise in Japan hat, beantworte ich diese in den Kommentaren gerne. Da ich meinen Urlaub allerdings vor allem geniessen wollte, gibt es keinen ausführlicheren Reisebericht dazu. 🌸