Rauszeit

Wer Blüten in allen Formen liebt, der sollte diese 11 Orte besuchen

Im Frühling blühen Bäume und Blumen in den wunderschönsten Farben. Damit du das Spektakel aber in vollen Zügen geniessen kannst, musst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Wir geben 11 Tipps, wie du faszinierenden Blütenzauber erlebst.

Reto Fehr Folge mir

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Der Blütenzauber in der Schweiz ist traumhaft – keine Frage. Aber Achtung! Du musst auch den richtigen Zeitpunkt erwischen. Da die «Bluescht» vom Wetter abhängig ist, kann der genaue Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden.

Allerdings bieten viele Regionen mittlerweile «Liveticker» an, wo man jederzeit informiert wird, wie es um die Blüte steht. Wo vorhanden, haben wir diesen Service verlinkt. Informiere dich, bevor du einen dieser Orte aufsuchst (zumindest, wenn du «nur» wegen des Blütenzaubers dorthin willst).

Krokusse auf Rämisgummen BE

Distanz: 15 Kilometer

Dauer: ca. 4,5 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Ob die Krokusse blühen, erfährst du hier.

Krokusse blühen im Frühling ja an verschiedenen Orten. Selten aber taucht man in so ein Meer ein wie auf Rämisgummen im Emmental. Wie die Gemeinde Eggwil am 9. April meldet, ist der Schnee über die Ostertage mehrheitlich geschmolzen und das warme Wetter hat die Blütenpracht zum Vorschein gebracht. Jetzt lohnt es sich.

Für unsere Tour starten wir in Eggiwil und wandern über den Hinteren Girsgrat und Blapbach zum Rämisgummenhoger auf 1300 Metern über Meer. Hier ist man mitten im Blütenzauber drin. Zurück geht der Weg als spannender, aber einfacher Gratweg über den Steinboden nach Eggiwil. Wir sind dabei auf Teilen der Wanderland-Wege 2 und 65 unterwegs.

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder an reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» – normalerweise – Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Äpfel im Thurgau

Im Thurgau sorgt Madame Bluescht dafür, dass jeder über den aktuellen Blütenstand informiert ist. Aprikosenbäume sind schon durch, Zwetschgen- und Chriesibäume zeigen sich in schönster Pracht (Stand 9.4.26), das grosse Blütenmeer mit der Birnen- und Apfelbluescht erwartet dich auch schon sehr bald und noch bis ca. Ende April.

Bluescht bei Egnach. Bild: Thurgau Bodensee Tourismus/Ivo Scholz

Im Thurgau kann man im Frühling ja nicht viel falsch machen, wenn man die Apfelbluescht (und andere Obstsorten) erleben will. Über dem ganzen Kanton scheint dann Blütenzauber zu liegen.

Altnau im Frühling: Das ist einfach auch eine weisse Blütenpracht. Bild: Matthias Burkhard

Empfehlenswert ist sicherlich der Altnauer Apfelweg. Bei diesem gibt's mit Infotafeln und Spielstationen noch Spannendes zum Obstbau. In Gaststätten und Besenbeizen erhält man lokale Köstlichkeiten und für Picknickplätze ist auch gesorgt. Und: Da Altnau leicht erhöht über dem Bodensee liegt, geniesst man auch ein schönes Panorama.

Es gibt drei Rundwanderungen, zwei davon sind auch wunderbar velotauglich (Thurgau Tourismus hat übrigens auch eine Bluescht-Velotour publiziert). Der kürzeste Weg führt über zwei Kilometer mitten durchs Dorf (nur zu Fuss). Rund 90 Minuten benötigt man für den zweiten Weg (ca. drei Kilometer), für den dritten Weg rund zwei Stunden. Man kann die letzten beiden Wege auch kombinieren.

Eine andere Möglichkeit wäre diese Route, die beim schönen Wasserschloss Hagenwil startet:

Von Hagenwil nach Egnach Diese Route stellte ich hier schon einmal etwas ausführlicher vor.

Für alle Rosenliebhaber: Rauszeit Jetzt blühen sie wieder: Hier gibt es den schönsten Rosenzauber der Schweiz

Kirschen in Baselland

Distanz: 11 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Hier gibt's den Bluescht-Liveticker.



Im Baselbiet kannst du dem Chirsiweg 471 folgen, dann kommst du an unzähligen Kirschbäumen vorbei. Du durchquerst dabei Täler und Plateaus und es wird dir mit Wasserfällen und Höhlen Abwechslung geboten. Und ja: Das Ziel in Oltingen mit dem schönen Dorfkern lohnt sich ebenfalls.

Kirschbäume, so weit das Auge reicht. Bild: Shutterstock

Die meisten Kirschbäume gibt's gegen Ende der Wanderung zwischen Wenslingen und Oltingen zu bestaunen. Die Blüten sind in den unteren Lagen schon länger zu sehen, teilweise auch schon vorbei. In den höheren Lagen im Baselbiet kannst du sie noch erleben.

Routenvorschlag:

Eine andere Route stellte ich hier vor.

Kirschen in Zug

Distanz: 15 Kilometer

Dauer: ca. 4,5 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

In Zug hilft dir das Chriesi-Telefon, um deine Wanderung optimal zu planen. Und seit 2026 auch der Whatsapp-Kanal.



Was in Baselland der Chirsiweg, ist in Zug der Chriesiweg. Hier blühen die Bäume normalerweise zwischen Mitte April und anfangs Mai. In tieferen Lagen wird der Höhepunkt normalerweise rund um den 10. April erwartet, in höheren (wie Menzingen oder Ägeri) kannst du die volle Blütenpracht dann rund zehn Tage später erleben. Darum wandern wir von Zug hinauf nach Menzingen.

Die Bäume beim Bilgerighof in Allenwinden. Bild: Andreas Busslinger

Die Wanderung führt aus der Stadt hinaus über den Zugerberg nach Menzingen. Man ist dabei fern des Trubels unterwegs und kann die Natur geniessen.

Blumenwiese und Bäume beim Neuhof in Allenwinden. Bild: Andreas Busslinger

Dabei absolvieren wir zwar fast 800 Höhenmeter, werden aber auch mit herrlicher Aussicht auf den Zugersee, die Innerschweizer Berge, die faszinierende Hügellandschaft bei Menzingen und Sicht bis zum Zürichsee belohnt.

Das war die Kirschblüte in Schweizer Städten: Rauszeit Jetzt geht's endlich wieder los: Hier kannst du jetzt die schönsten Kirschblüten bestaunen

Lichtblumen in Eischoll VS

Einzigartig sind im Frühling auch die Lichtblumen in Eischoll. Hoch über dem Rhonetal blüht die violette Blume zwischen März und Mai. In der Schweiz kommt die Lichtblume nur im Oberwallis vor, so flächendeckend wie bei Eischoll nirgends.

Was für ein Anblick, wenn die Lichtblume sich bei Eischoll durch den Schnee kämpft. Bild: Eischoll Tourismus/Fritz Weber

Und das weiss man auch gar noch nicht sooo lange. Erst in den 1990er Jahren erkannten Botaniker die Lichtblume. Seither wurde sie zum Wahrzeichen des Dorfs – das sich «Heimat der Lichtblume» nennt – und zieht Touristen an.

Die Lichtblume kannst du in der Schweiz nur im Oberwallis bestaunen. Bild: Eischoll Tourismus

Es wurde gar ein Lichtblumenweg angelegt, der vom Dorfplatz hinauf zur alten Eischlersuon führt, an welcher man dann entlangläuft. Immer wieder umgeben von der lilafarbenen Pracht der Blumen. Für die einfache Wanderung benötigst du rund zwei Stunden.

Narzissen im Berner Jura

Im Berner Jura gibt es verschiedene Hotspots für die gelben Narzissen, auch als Osterglocken bekannt. Diese stehen aktuell in der Blüte, der Zauber ist bald vorbei. Teilweise wirkt es wie ein gelbes Meer.

Osterglocken am Mont Sujet mit dem Chasseral im Hintergrund. Bild: instagram/nevz.swiss

Beliebte Orte für Wanderungen sind: Mont-Soleil, Mont-Crosin, Les Prés-d'Orvin, Tête de Ran oder der Mont Sujet (Wandervorschlag unten).

Wir berichteten darüber auch schon ausführlicher. Du findest die Tipps hier. Den Stand der Blüte erfährst du hier.

Kennst du das gelbe Meer der Schweiz? Rauszeit Falls du in nächster Zeit nur einen Ausflug machen kannst, dann sollte es dieser hier sein

Tulpen in Morges VD

Hier siehst du den aktuellen Blütenstand in Morges.

Dieser Vorschlag beinhaltet keine Wanderung, sondern ein Fest – das Tulpenfest in Morges. Keine Angst: Wer zumindest ein bisschen spazieren will, der kann dies auf der Wanderlandroute 3 entlang des Genfersees fast endlos tun. Aber wir sind ja wegen der Tulpen hier.

Die Vereinigung «Morges Fleur du Léman» organisiert vom 27. März bis 10. Mai das Tulpenfest. Beeindruckend sind die tausenden von Tulpen im Parc de l'Indépendance gleich beim Schloss Morges am Seeufer:

Das Schloss Morges mit dem Parc de l'Indépendance. Was für eine Lage. Bild: Julien Walther

Neben dem Park bringen aber auch geschmückte Brunnen und Töpfe in der Altstadt oder dem Parc Seigneux Farbe ins Spiel. Der Eintritt ist frei. Immer wieder werden spezielle Events und Unterhaltung geboten. Was genau läuft, erfährst du hier.

Der Blick über den Lac Léman vom Tulpenparadies aus. Bild: Instagram/ joyitaashaw

Lust auf eine andere Frühlingswanderung? Rauszeit Hier kommen 8 Wanderungen, mit denen du die Saison optimal eröffnest

Iris in Vullierens VD

Wir bleiben in der Romandie und auch in Schlossgärten, wechseln aber die Blume. Nur 15 Autominuten von Morges entfernt, auf dem Château de Vullierens, ist nicht die Tulpe die Königin, sondern die Iris (Schwertlilie). Zumindest haben wir diese hier herausgepickt, in den Gärten blühen verschiedene Blumen.

Das Château de Vullierens alleine ist schon wegen der Lage einen Besuch wert. Ins Schloss kann man allerdings nicht. Bild: Régis Colombo

Die Iris-Sammlung sticht allerdings heraus. 1950 bestellte Doreen Bovet fünf Sorten Schwertlilien aus den USA. Heute ist der Garten mit über 400 verschiedenen Iris-Sorten einer der bedeutendsten Europas. Die Blütenpracht gibt es von Mai bis Juni zu bestaunen, einige blühen im Herbst gar ein zweites Mal. Übrigens: Alle Pflanzen der Anlage sind im Shop vor Ort auch zu erwerben. Und ja, wer lieber Wein als Blumen mag: Der Weinanbau ist auch auf dem Schloss bekannt.

Farbenpracht ohne Ende im Schlossgarten. Bild: Régis Colombo

Hier solltest du auch mal hin: Rauszeit 8 Wanderungen, die sich im Frühling besonders lohnen

Narzissen in Seewis GR

Distanz: ca. 13 Kilometer

Dauer: ca. 3:45 Minuten

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Ein lohnenswerter Narzissen-Rundweg gibt's oberhalb von Seewis im Prättigau. Der Weg ist gut ausgeschildert und beginnt mit einem 45-minütigen Aufstieg bis Pligugg. Idealer Zeitpunkt ist zwischen Mitte Mai und Mitte Juni.

Zwischen Pilidetta, Plansaura und Pligugg kannst du in die weisse Blütenpracht der Narzissenfelder eintauchen. Und das Beste daran für Familien: da der Weg fast ausschliesslich auf befestigten Fahrsträsschen verläuft, kannst du den Kinderwagen mitnehmen.

Und falls du die Narzissen-Saison verpasst: Die Aussicht auf das Prättigau und die Berggipfel wird dich entschädigen.

Routenvorschlag:

Das kannst du gut im Frühling machen: Rauszeit Nicht zu hoch, nicht zu weit: Das sind die 8 besten Frühlingswanderungen für Geniesser

Tulpen in Grengiols VS

Distanz: 2 Kilometer

Dauer: ca. 45 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Die Grengjertulpe ist weltweit einmalig in Grengiols zu finden. 1945 wurde diese im Ort von einem Botaniker als einzigartig eingestuft. Heute wächst sie nur noch auf der Kalberweid bei Grengiols wild. Pro Natura kaufte die Tulpenparzellen 1993, der Artenschutz klappte.

Der Blick auf Grengiols. Der Tulpenring geht links weg und kommt dann oben wieder ins Dorf zurück. instagram) Bild: bild: roman villiger photograpy

Darum können wir heute die Tulpe auf dem kleinen Tulpenring-Wanderweg beim Gomser Dorf bestaunen. Entdecken werden wir rund 3000 gelbe, rote und rotgestreifte Tulpen. Der beste Zeitpunkt ist normalerweise die zweite Maihälfte. Wer übrigens Lust auf eine längere Wanderung hat, der kann bis Hockmatta weiterziehen, das dauert rund 75 Minuten.

Gelbe und rotgestreifte Tulpen sind zwei der drei Farbtöne der Grengjer-Tulpe. Bild: Thérèse Wets Elsner

Die Tulpenzunft organisiert während der Blütezeit verschiedene Führungen, unter anderem am 14. Mai 2026 den Tulpentag im Walliser Dorf.

Du bist mehr der Velofahrer: Rauszeit Wenig Schweiss, viel Genuss: 7 ideale Velotouren für den Frühling

Maischnee über Montreux VD

Distanz: 13 Kilometer

Dauer: ca. 4 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Hier siehst du, ob die Narzissen über Montreux blühen.

Zum Abschluss kehren wir zurück in den Schnee. Also ja, in den «Maischnee». Oder besser «neige de Mai». In der Romandie ist das Phänomen gut bekannt. Oberhalb von Montreux blühen dann die Narzissen und leuchten weiss, als ob auf den grünen Wiesen eine dünne Schneeschicht liegt. Normalerweise beginnt die Blüte hier Ende April.

Kein Schnee, sondern Narzissen. Bild: Instagram/ lelainred

Wir entscheiden uns hier für eine längere Wanderung rund um Les Pléiades und weiter nach Les Avants. Den Ausgangspunkt erreichst du mit dem Zug von Vevey oder Blonay gut. Die Aussicht auf den See ist sowieso genial. Aber zur richtigen Zeit verzaubern die Blumen zusätzlich. Und auch bei Les Avants kommen wir mit dem Zug wieder runter an den See.

Wir haben die Hotspots rund um Les Pléiades und Les Avants kombiniert. Wer weniger wandern, dafür mehr geniessen will: Man kann beide Runden auch einfach mit der Bahn erreichen und dort eine kleinere Rundtour unternehmen.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.

Der Artikel wurde schon in früheren Jahren publiziert. Dies ist eine überarbeitete und ausgebaute Version.