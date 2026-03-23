Diese 8 Wanderungen machen deinen Frühling jetzt schon perfekt
Blaueberg BL
Distanz: 13 Kilometer
Dauer: 3:45 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.
Los geht es in Blauen im Baselbiet. Durch den Wald steigen wir zum Blauepass und dann zum Blaueberg hoch. Der Weg ist einfach und führt danach auf dem bewaldeten Grat Richtung Osten.
Beim Blattepass wechseln wir den Hügelzug und wandern zum Chuenisberg. Wenig später taucht das Highlight der Wanderung auf: die Burgruine Pfeffingen.
Der Abstieg erfolgt über den Muggeberg, unter uns fliesst die Birs. Zu dieser steigen wir ab und kommen bei Aesch BL ans Ziel.
Vorschlag Wanderroute:
Ellhorn GR
Distanz: 9 Kilometer
Dauer: 3 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.
Das Ellhorn haben wohl viele schon gesehen: Markant präsentiert sich die steile Felswand über dem Rhein bei Sargans. Wenn du da auf der Autobahn oder im Zug vorbeifährst, kannst du es nicht verpassen.
Auf der Rückseite ist das Ellhorn deutlich flacher und es gibt einen einfachen Weg auf den Gipfel. Die letzten Meter sind dabei ein Trampelpfad, aber du kannst ihn nicht verpassen.
Der Weg führt vom Mozentobel mit einem spektakulären, aber nicht schwierigen Gratweg zum Heidenkopf und den Diabalöchern.
Wir starten hierfür in Balzers (besuche auch das Schloss) und wandern erst unter der Felswand durch, bevor es mit einigen Aussichtspunkten hinauf zum höchsten Punkt führt. Der Abstieg durch das kurze Elltal zurück nach Balzers schliesst die herrliche Rundwanderung ab.
Vorschlag Wanderroute:
Monte San Giorgio TI
Distanz: 8 Kilometer
Dauer: 3:15 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.
Was wäre ein Frühlingswanderungs-Listicle ohne einen Vorschlag aus dem Tessin? Eben. Darum geht es jetzt auf den Monte San Giorgio, am südlichen Ufer des Lago di Lugano.
Als Startort suchen wir Meride aus: Weil alleine dieses versteckte Dorf lohnt ein Besuch. Von hier führt der Weg ziemlich direkt zum höchsten Gipfel.
Der Abstieg über die Alpe di Brusino führt zum See, wo du beispielsweise mit einer Schifffahrt nach Lugano den Tag ausklingen lassen kannst. Wer nicht so gern runterläuft: Wandere nach Serpiano und nutze dort die Gondel für die letzten knapp 400 Höhenmeter.
Vorschlag Wanderroute:
Schafbett SG
Distanz: 9 Kilometer
Dauer: 3:30 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.
Das nördliche Ufer des Walensees ist bekannt für sein warmes Mikroklima. Wir kommen da mindestens in die Nähe mit der Wanderung zum Aussichtspunkt Schafbett. Von Weesen aus musst du einige Höhenmeter aufsteigen, aber der Weg ist immer einfach.
Oben wartet eine Feuerstelle und Sitzbänke mit der Aussichti auf den Walensee und den Beginn der Linthebene. Wer Lust hat, kann auch noch bisschen weiter hoch zum Duschlegi, einem ähnlichen Aussichtpunkt etwas höher oben.
Ab hier entweder easy bis Amden und aufs Postauto oder teilweise auf dem historischen Treppenweg zurück runter bis Weesen.
Vorschlag Wanderroute:
Sunneberg AG/BL
Distanz: 6 Kilometer
Dauer: 1:45 Stunden
Kondition: Einfach
Hier geht es zum Routenvorschlag.
Für die nächste Wanderung wandern wir von Baselland in den Aargau über den vielversprechenden Sunneberg, oder genauer: den Gross-Sunneberg. Wir sind dabei allerdings meist im schattigen Wald unterwegs.
Von Maisprach aus sind die 250 Höhenmeter schnell bewältigt. Oben gibt es neben dem Sonnenbergturm. 99 Treppenstufen gilt es zu bezwingen, um die 22 Meter hohe Aussichtsplattform zu erreichen. Am Sonntag wird hier (garantiert) auch bewirtet, ansonsten stehen Grillplätze zur Verfügung
In der prähistorischen Zeit stand hier oben auch mal eine Wehranlage. Wir steigen danach im Wald durch das Zwüschetal ab nach Zeiningen und von dort zurück heimwärts.
Vorschlag Wanderroute:
Vogelberg SO
Distanz: 8 Kilometer
Dauer: 2:30 Stunden
Kondition: Einfach
Hier geht es zum Routenvorschlag.
Der Vogelberg wurde auch schon als schönster Gipfel im Jurabogen bezeichnet. Vielleicht ist das gar nicht mal so falsch. Allerdings gibt es die schönste Aussicht nicht auf dem Gipfel, sondern etwas westlich davon.
Doch etwas überraschend stehst du hier am Rand einer steilen Felswand. Du solltest also keinen Fehltritt machen. Neben der Felswand sind auch einige der Bäume eindrücklich, wie sie sich da an die Wand krallen.
Wir folgen dem Grat weiter bis zum Punkt 1009. Hier wäre auch das Chellenchöpfli – vielleicht noch so ein unterschätzter Gipfel – zu erreichen. Wir biegen aber rechts ab und erreichen bald Mümliswil. Jetzt geht es durch das schöne Tal zurück: Und egal in welche Richtung: Es ist eindrücklich. Entweder über den Passwang oder vorbei an der Burgruine Neu Falkenstein nach Balsthal.
Vorschlag Wanderroute:
Wachthubel BE/LU
Distanz: 13,5 Kilometer
Dauer: 4:45 Stunden
Kondition: Hoch
Hier geht es zum Routenvorschlag.
Wir kommen zu der Wanderung, die uns in dieser ListeAuswahl am höchsten hinaus führt. Der Wachthubel bildet mit 1414 Metern über Meer das Dach dieses Listicles. Vom Wachthubel hast du perfekte Sicht auf den Hohgant, die Schrattenfluh oder allgemein übers Emmental.
Wir starten hierfür in Trubschachen und nehmen mit dem Rämsgummen direkt noch einen zweiten bekannten Aussichtspunkt mit. Ab hier geht es in einem stetigen Auf und Ab weiter bis zum Wachthubel – das Panorama wird dir nie verleiden.
Beim Wachthubel steigen wir nach Schangnau ab. Es dabei ab Chüng durch den Wald, teilweise doch noch steil. Alternativ könntest du auch nach Marbach.
Vorschlag Wanderroute:
Wilket-Gratweg SG
Distanz: 7 Kilometer
Dauer: 2:45 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.
Zum Abschluss geht es in die Ostschweiz. Im Neckertal starten wir von Brunnadern hinauf zum Furtberg, wo wir den Grat erreichen. Auf diesem führt der Weg jetzte engalng über den Gerensattel und bis zum höchsten Punkt, der Wilkethöchi.
Oft sind wir im Wald unterwegs. Hier bietet sich aber eine super Aussicht in den Alpstein und einige bequeme «Holz-Liegestühle» stehen bereit.
Kurz nach dem höchsten Punkt verlassen wir den Grat und steigen nach Dicken ab, wo wir das Postauto zurück nehmen.