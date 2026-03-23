Bild: Baselland Tourismus / Foto Jan Geerk

Rauszeit

Diese 8 Wanderungen machen deinen Frühling jetzt schon perfekt

Der Frühling lockt und die Wanderlust steigt. Allerdings liegt in den Bergen vielerorts noch zu viel Schnee. Darum bleiben wir eher in tieferen Gefilden und entdecken Wanderwege, die sonst weniger begangen werden.

Reto Fehr Folge mir

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Blaueberg BL

Distanz: 13 Kilometer

Dauer: 3:45 Stunden

Kondition: Mittel

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Los geht es in Blauen im Baselbiet. Durch den Wald steigen wir zum Blauepass und dann zum Blaueberg hoch. Der Weg ist einfach und führt danach auf dem bewaldeten Grat Richtung Osten.

Die Burgruine Pfeffingen. Bild: Baselland Tourismus / Foto Jan Geerk

Beim Blattepass wechseln wir den Hügelzug und wandern zum Chuenisberg. Wenig später taucht das Highlight der Wanderung auf: die Burgruine Pfeffingen.

Sieht aus wie irgendwo in Schottland. Bild: Baselland Tourismus / Foto Jan Geerk

Der Abstieg erfolgt über den Muggeberg, unter uns fliesst die Birs. Zu dieser steigen wir ab und kommen bei Aesch BL ans Ziel.

Vorschlag Wanderroute:

Ellhorn GR

Distanz: 9 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Kondition: Mittel

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So thront das Ellhorn über dem Rhein bevor dieser ins Rheintal abbiegt. Bild: keystone

Das Ellhorn haben wohl viele schon gesehen: Markant präsentiert sich die steile Felswand über dem Rhein bei Sargans. Wenn du da auf der Autobahn oder im Zug vorbeifährst, kannst du es nicht verpassen.

Der Blick vom Ellhorn auf Sagans (links) mit dem bekannten Gonzen und Gauschla (hinten). Bild: Reto Fehr

Auf der Rückseite ist das Ellhorn deutlich flacher und es gibt einen einfachen Weg auf den Gipfel. Die letzten Meter sind dabei ein Trampelpfad, aber du kannst ihn nicht verpassen.

Der Weg führt vom Mozentobel mit einem spektakulären, aber nicht schwierigen Gratweg zum Heidenkopf und den Diabalöchern.

Wunderbare Grillstelle direkt oberhalb des Mozentobels an der Felskannte. Bild: Reto Fehr

Wir starten hierfür in Balzers (besuche auch das Schloss) und wandern erst unter der Felswand durch, bevor es mit einigen Aussichtspunkten hinauf zum höchsten Punkt führt. Der Abstieg durch das kurze Elltal zurück nach Balzers schliesst die herrliche Rundwanderung ab.

Vorschlag Wanderroute:

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Monte San Giorgio TI

Distanz: 8 Kilometer

Dauer: 3:15 Stunden

Kondition: Mittel

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Was wäre ein Frühlingswanderungs-Listicle ohne einen Vorschlag aus dem Tessin? Eben. Darum geht es jetzt auf den Monte San Giorgio, am südlichen Ufer des Lago di Lugano.

Aussicht auf Melide und die Autobrücke über den Lago di Lugano. Bild: Ticino Turismo/Luca Crivelli

Als Startort suchen wir Meride aus: Weil alleine dieses versteckte Dorf lohnt ein Besuch. Von hier führt der Weg ziemlich direkt zum höchsten Gipfel.

Der Blick vom Monte Generoso runter auf den Monte San Giorgio (Bildmitte) zeigt dessen grandiose Lage am Lago di Lugano. Bild: Ticino Turismo/Jacques Perler

Der Abstieg über die Alpe di Brusino führt zum See, wo du beispielsweise mit einer Schifffahrt nach Lugano den Tag ausklingen lassen kannst. Wer nicht so gern runterläuft: Wandere nach Serpiano und nutze dort die Gondel für die letzten knapp 400 Höhenmeter.

Vorschlag Wanderroute:

Wer Höhlen lieber mag: Rauszeit Diese 7 mystischen Höhlen in der Schweiz kennst du (vermutlich) noch nicht

Schafbett SG

Distanz: 9 Kilometer

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

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Diesen Ausblick gibt's vom Schafbett. Bild: Amden Weesen Tourismus

Das nördliche Ufer des Walensees ist bekannt für sein warmes Mikroklima. Wir kommen da mindestens in die Nähe mit der Wanderung zum Aussichtspunkt Schafbett. Von Weesen aus musst du einige Höhenmeter aufsteigen, aber der Weg ist immer einfach.

Feuerstelle und Sitzbänke beim Schafbett. Bild: Amden Weesen Tourismus

Oben wartet eine Feuerstelle und Sitzbänke mit der Aussichti auf den Walensee und den Beginn der Linthebene. Wer Lust hat, kann auch noch bisschen weiter hoch zum Duschlegi, einem ähnlichen Aussichtpunkt etwas höher oben.

Blick Richtung Walenstadt. Bild: Amden Weesen Tourismus

Ab hier entweder easy bis Amden und aufs Postauto oder teilweise auf dem historischen Treppenweg zurück runter bis Weesen.

Vorschlag Wanderroute:

Hier gibt's den erwähnten Treppenweg: Rauszeit Weil's so viel Hass und Liebe gab: Hier kommen noch mehr atemberaubende Treppen

Sunneberg AG/BL

Distanz: 6 Kilometer

Dauer: 1:45 Stunden

Kondition: Einfach

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Für die nächste Wanderung wandern wir von Baselland in den Aargau über den vielversprechenden Sunneberg, oder genauer: den Gross-Sunneberg. Wir sind dabei allerdings meist im schattigen Wald unterwegs.

Der Aussichtsturm auf dem Sunneberg. Bild: Naturfreunde Schweiz

Von Maisprach aus sind die 250 Höhenmeter schnell bewältigt. Oben gibt es neben dem Sonnenbergturm. 99 Treppenstufen gilt es zu bezwingen, um die 22 Meter hohe Aussichtsplattform zu erreichen. Am Sonntag wird hier (garantiert) auch bewirtet, ansonsten stehen Grillplätze zur Verfügung

Bild: Naturfreunde Schweiz

In der prähistorischen Zeit stand hier oben auch mal eine Wehranlage. Wir steigen danach im Wald durch das Zwüschetal ab nach Zeiningen und von dort zurück heimwärts.

Vorschlag Wanderroute:

Vogelberg SO

Distanz: 8 Kilometer

Dauer: 2:30 Stunden

Kondition: Einfach

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Der Vogelberg wurde auch schon als schönster Gipfel im Jurabogen bezeichnet. Vielleicht ist das gar nicht mal so falsch. Allerdings gibt es die schönste Aussicht nicht auf dem Gipfel, sondern etwas westlich davon.

Kommt dann doch überraschend, wenn's da plötzlich runter geht. Bild: Shutterstock

Doch etwas überraschend stehst du hier am Rand einer steilen Felswand. Du solltest also keinen Fehltritt machen. Neben der Felswand sind auch einige der Bäume eindrücklich, wie sie sich da an die Wand krallen.

Die Aussicht über das Mittelland. Bild: Shutterstock

Wir folgen dem Grat weiter bis zum Punkt 1009. Hier wäre auch das Chellenchöpfli – vielleicht noch so ein unterschätzter Gipfel – zu erreichen. Wir biegen aber rechts ab und erreichen bald Mümliswil. Jetzt geht es durch das schöne Tal zurück: Und egal in welche Richtung: Es ist eindrücklich. Entweder über den Passwang oder vorbei an der Burgruine Neu Falkenstein nach Balsthal.

Vorschlag Wanderroute:

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Wachthubel BE/LU

Distanz: 13,5 Kilometer

Dauer: 4:45 Stunden

Kondition: Hoch

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Wir kommen zu der Wanderung, die uns in dieser ListeAuswahl am höchsten hinaus führt. Der Wachthubel bildet mit 1414 Metern über Meer das Dach dieses Listicles. Vom Wachthubel hast du perfekte Sicht auf den Hohgant, die Schrattenfluh oder allgemein übers Emmental.

Blick Richtung Hohgant. Bild: Emmental Tourismus

Wir starten hierfür in Trubschachen und nehmen mit dem Rämsgummen direkt noch einen zweiten bekannten Aussichtspunkt mit. Ab hier geht es in einem stetigen Auf und Ab weiter bis zum Wachthubel – das Panorama wird dir nie verleiden.

Und der Blick in die andere Richtung. Bild: Emmental Tourismus

Beim Wachthubel steigen wir nach Schangnau ab. Es dabei ab Chüng durch den Wald, teilweise doch noch steil. Alternativ könntest du auch nach Marbach.

Vorschlag Wanderroute:

Wilket-Gratweg SG

Distanz: 7 Kilometer

Dauer: 2:45 Stunden

Kondition: Mittel

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Zum Abschluss geht es in die Ostschweiz. Im Neckertal starten wir von Brunnadern hinauf zum Furtberg, wo wir den Grat erreichen. Auf diesem führt der Weg jetzte engalng über den Gerensattel und bis zum höchsten Punkt, der Wilkethöchi.

Kurz vor der Wilkethöchi. Bild: SchweizMobil

Oft sind wir im Wald unterwegs. Hier bietet sich aber eine super Aussicht in den Alpstein und einige bequeme «Holz-Liegestühle» stehen bereit.

Aussicht auf den Säntis und den Alpstein gibt's hier inklusive. Bild: SchweizMobil

Kurz nach dem höchsten Punkt verlassen wir den Grat und steigen nach Dicken ab, wo wir das Postauto zurück nehmen.

Vorschlag Wanderroute: