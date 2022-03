Der Frühling hat begonnen – auf diese 9 Dinge kannst du dich freuen (oder auch nicht)

Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm folgende Dinge, auf die wir uns jetzt freuen können:

Meteorologisch ist der Frühlingsanfang immer am 1. März, der astronomische folgte in diesem Jahr am Sonntag, 20. März 2022. Und auch das Wetter passt zum Frühlingsbeginn. Schweizweit ist es meist sonnig – und wenn man in die Wetterapp blickt, soll uns der Sonnenschein die ganze Woche lang begleiten. Zeit für diese neun Dinge, die uns jetzt wieder erwarten:

Picknick

Die milden Temperaturen machen Lust auf ein Essen im Freien. Mit dem Schatz oder den besten Freunden im Park ein paar eingekaufte Leckereien verspeisen ist nicht nur schön, sondern auch günstig – verglichen mit einem Restaurantbesuch. Wer noch keine Idee hat, wo er hingehen soll, findet hier einige schöne Plätze.

Längere Tage

Bild: keystone

Am Sonntag fand die Tagundnachtgleiche statt. Die Erdachse stand im rechten Winkel zur Sonnenstrahlung. Was das genau bedeutet? Der Tag und die Nacht waren gleich lang. Und das wiederum bedeutet, dass die Tage jetzt wieder länger und die Nächte kürzer werden.

GLAAAACE!

Bild: Chelsea Olle

Für alle, denen es im Winter zu kalt ist für Glace: Die leckerste Zeit des Jahres beginnt nun!

Kirschblüten

Bild: keystone

Klar, blüht es im Frühling überall in allen Farben. Besonders fest freuen wir uns aber auf die Kirschbäume, die wunderschön rosarot blühen ab April. Das Farbenspektakel lässt sich beispielsweise gut im Fricktal bestaunen. Auch in Zürich gibt es einige sehenswerte Strassen mit blühenden Bäumen.

Übergangsjacken

Bild: keystone

Der Winter ist modetechnisch schwierig. Man kann zwar zwischen elegantem Mantel und lässiger Pufferjacke abwechseln – das war's aber auch schon. Im Frühling gibt's definitiv mehr Spielraum mit Leder- und Jeansjacke, Blazer, Strickjäckchen, Bomber und Trenchcoat. Es geht wieder mehr um die Optik und weniger ums Überleben.

Spargeln

Bild: thebrownpaperbag.com.au

Spargelrisotto, Spargelsuppe, Spargelsalat: Gibt es irgendein Spargelgericht, dass nicht phänomenal schmeckt? Die Spargelsaison beginnt in der Schweiz Mitte bis Ende April und dauert circa zwei Monate.

Apéro im Freien

Bild: keystone

Statt in der Bar können wir jetzt auch wieder vor der Bar sitzen und anstossen. Mehr muss man dazu nicht sagen!

Grillieren

Bild: KEYSTONE

Wem das Picknick zu langweilig ist, kann nun wieder den Grill anschmeissen und (ganz saisonal natürlich) seine Bärlauchbratwürste braten. Für Hater des Bärlauchs oder der Bratwurst gibt es hier Rezept-Inspiration.

Lesen im Park

Bild: keystone

Weil wir unsere eigenen vier Wände langsam satthaben vor lauter Winterdepression, zieht es im Frühling wieder vermehrt Menschen in den Park, um zu lesen. Mit Sonne im (eingecremten!) Gesicht und guter Lektüre vergehen Sonntagnachmittage wie im Flug.