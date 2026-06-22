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Hitzewelle in Europa in 31 Bilder

Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

22.06.2026, 14:4522.06.2026, 14:45

Nicht nur die Schweiz, auch weite Teile Europas erleben eine Hitzewelle. Temperaturen von über 30 Grad stehen an der Tagesordnung und die Europäerinnen und Europäer suchen nach Wegen sich abzukühlen.

Hier die besten Bilder.

Europa ächzt unter «extremer Hitze» – nur in einem Land bleibt es überraschend angenehm

Es ist heiss in Europa

A sign outside a pharmacy displays a temperature of 37 degrees Celsius (98.6 degrees Fahrenheit) in Paris, Sunday, June 21, 2026. France Extreme Weather Heat
Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.Bild: keystone
Ein Bootsanlegesteg im Trockenen am Untersee, dem westlichen Teil des Bodensees, am Freitag, 5. Juni 2026, in Mannenbach-Salenstein. Der See weist fuer die Jahreszeit ein Rekordtief auf. (KEYSTONE/Gia ...
Der Wasserpegel des Bodensees steht auf einem Rekordtiefstand.Bild: keystone

Baden gehen

Zwei Maenner springen am Flussbad Oberer Letten in die Limmat waehrend eines Hitzetags am Donnerstag, 18. Juni 2026 in Zuerich. Seit Donnerstag gibt der Bund Hitzewarnungen der Stufen 3 und 4 heraus. ...
Wer kann, geht baden. (Zürich, Schweiz)Bild: keystone
Badende am Oberer Letten, fotografiert am Samstag, 20. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Badis, wie der obere Letten in Zürich, können schnell überfüllt sein. Bild: keystone
Badende schwimmen in der Limmat in Richtung Oberer Letten, fotografiert am Samstag, 20. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Auch im Wasser. (Zürich, Schweiz)Bild: keystone
A few bathers seeking relief from the heat in the waters of the River Verzasca; in Ticino, a level 3 heatwave warning is in place due to high temperatures and sweltering heat; today the temperature re ...
Viele zieht es darum in Berge, zum Beispiel ins Tessiner Verzasca-Tal.Bild: keystone
A few bathers seeking relief from the heat in the waters of the River Verzasca; in Ticino, a level 3 heatwave warning is in place due to high temperatures and sweltering heat; today the temperature re ...
Bergflüsse sind kühler. (Lavertezzo, Schweiz)Bild: keystone
Madrid residents flock to Manzanares River as temperatures hit 40 degrees MADRID, SPAIN - JUNE 21: People cool off in the water areas of the Manzanares River at Madrid Rio Park as temperatures rise ab ...
Andernorts muss man sich mit Springbrunnen begnügen. (Madrid, Spanien)Bild: imago

Sich benebeln lassen

Waiters stand to invite passersby to a restaurant as water is sprayed to cool the area on a hot day in Istanbul, Turkey, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Turkey Extreme Weather Heat
Oder lediglich mit Wasserdampf. (Istanbul, Türkei)Bild: keystone

Den Kopf waschen

epa13046447 A man cools off in a fountain in Cordoba, Spain, 18 June 2026. Spain&#039;s meteorological agency, AEMET, has issued a warning of an expected increase in temperatures, which could exceed 4 ...
Schon kleine Brunnen erfüllen den Zweck. (Cordoba, Spanien)Bild: keystone
epa13051722 People cool off at a water fountain at the Piazza Venezia, in Rome, Italy, 20 June 2026. An intense heatwave is gripping Western and Central Europe, pushing temperatures far above seasonal ...
Der Menschliche Körper braucht Wasser. (Venedig, Italien)Bild: keystone
FILE - A man cools off in a fountain during a hot and sunny day of summer in Madrid, Spain, July 19, 2023. (AP Photo/Manu Fernandez, File) Europe Heat Deaths
Wasser kühlt von aussen... (Madrid, Spanien)Bild: keystone

Viiiel Wasser trinken

epa13049400 Construction workers at work in the sun in Amsterdam, the Netherlands, 19 June 2026. Due to the warm weather, the National Heat Plan is in effect nationwide. EPA/DINGENA MOL
...und von innen. (Amsterdam, Niederlande)Bild: keystone
A man delivers plastic bottles of water during a hot day in Istanbul, Turkey, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Turkey Extreme Weather Heat
Die Nachfrage nach Wasser ist an heissen Tagen gross. (Istanbul, Türkei)Bild: keystone

Ein Glacé essen

Die Brillenbaeren im Zoo Zuerich bekommen eine Futterglace, am Freitag, 19. Juni 2026 in Zuerich. Die Futterglace ist fuer die Baeren mehr eine Beschaeftigung als eine spezielle Massnahme vom Zoo aufg ...
Manche bevorzugen jedoch ein Glacé. (Zoo Zürich)Bild: keystone

Weniger Stoff am Körper

People walk outside the Palace of Westminster in London, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) APTOPIX Britain Extreme Weather Heat
Bei heissem Wetter ist manchen jedes Stück Stoff zu viel. (London, Grossbritannien)Bild: keystone
Heatwave in London People enjoy the hot weather during the weekend in Furnivall Gardens, in Chiswick, London, on 20 June 2026. The UK Health Security Agency UKHSA has issued amber alerts covering the ...
Andere wollen sich einfach nur bräunen lassen.Bild: imago

Dafür mehr Stoff auf dem Kopf

epa13049364 Festival-goers watch Natasha Bedingfield&#039;s performance on the first day of the 55th edition of the Pinkpop music festival in Landgraaf, the Netherlands, 19 June 2026. The festival, wh ...
Vor allem der Kopf sollte vor der heissen Sonne geschützt werden. (Landgraaf, Niederlande)Bild: keystone
epa13048923 A spectator covers the head against the sun during a hot day at the WTA 500 Berlin Open tennis tournament at Steffi Graf Stadium in Berlin, Germany, 19 June 2026. EPA/FILIP SINGER
Das menschliche Gehirn ist extrem hitzeempfindlich. (Berlin, Deutschland)Bild: keystone
Eine Frau schuetzt sich vor der Sonne im dritten Gang am Schwarzseeschwinget, am Sonntag, 21. Juni 2026, in Schwarzsee. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Wenn der Kopf überhitzt, gerät die Temperaturregelung des ganzen Körpers ausser Kontrolle. (Schwarzsee, Schweiz)Bild: keystone

Den Schatten suchen

epa13049401 People seek shade at Museumplein in Amsterdam&#039;s city center, the Netherlands, 19 June 2026. Due to the warm weather, the National Heat Plan is in effect nationwide. EPA/DINGENA MOL
Deshalb sollte man bei starker Hitze auch mal Schatten suchen. (Amsterdam, Niederlande)Bild: keystone
Festival-goers take shelter in the shade of a tent during the final day of the Greenfield Openair Festival in Interlaken, Switzerland, Saturday, June 13, 2026. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Schatten ist manchmal jedoch ein knappes Gut. (Interlaken, Schweiz)Bild: keystone

Den Schatten mitnehmen

epa13049703 People shelter from the sun under umbrellas in Vondelpark in Amsterdam, the Netherlands, 19 June 2026. Due to the warm weather, the National Heat Plan is in effect nationwide. EPA/DINGENA ...
Regenschirme können da weiterhelfen. (Amsterdam, Niederlande)Bild: keystone
People wait in the heat the arrival of guests of the Prada&#039;s Spring/Summer 2027 men&#039;s collection presented in Milan, Italy, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Prada S ...
Gerade bei langem Ausharren in der prallen Sonne. (Mailand, Italien)Bild: keystone
Teilnehmer der Pride schutzen sich mit Schirmen vor der Sonne, an der Zeurich Pride, fotografiert am Samstag, 20. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Mann kann sie auch gut mit anderen Menschen teilen. (Zürich, Schweiz)Bild: keystone
epa13049701 People shelter from the sun under umbrellas on a boat sailing through the canal in Amsterdam&#039;s city center, the Netherlands, 19 June 2026. Due to the warm weather, the National Heat P ...
Oder als Statement nutzen. (Amsterdam, Niederlande)Bild: keystone

Sich Wind zuwedeln

epaselect epa13052345 Participants donning rainbow colours attend the Rome Pride 2026 march in Rome, Italy, 20 June 2026. This year&#039;s theme centers on the concept of the &#039;Republic&#039;, int ...
Einige nehmen ihr Wohlbefinden selbst in die Hand. (Rom, Italien)Bild: keystone

Sich Wind zuwedeln lassen

epa12995287 A person uses an electric fan to cool down on the London Underground during a heatwave in London, Britain, 26 May 2026. The record for the hottest May day on record in the UK is broken aga ...
Andere nutzen den technischen Fortschritt. (London, Grossbritannien)Bild: Keystone
epa13048921 A spectator uses a hand cooler fan during a hot day at the WTA 500 Berlin Open tennis tournament at Steffi Graf Stadium in Berlin, Germany, 19 June 2026. EPA/FILIP SINGER
Schutz vor Sonneneinstrahlung bleibt jedoch stets am wichtigsten. (Berlin, Deutschland)Bild: keystone

Und am wichtigsten: eincremen

epa13053881 Several people shelter from the sun in Seville, Andalusia, Spain, 21 June 2026, as the first heatwave of the season brings temperatures above 39 to 40 degrees across much of the Iberian Pe ...
Also crem dich gefälligst ein. (Sevilla, Spanien)Bild: keystone
epa13048926 A spectator uses sun cream during a hot day at the WTA 500 Berlin Open tennis tournament at Steffi Graf Stadium in Berlin, Germany, 19 June 2026. EPA/FILIP SINGER
Lieber eingecremt und ungebräunt als knusprig und verbrannt. (Berlin, Deutschland)Bild: keystone

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