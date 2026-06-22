Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

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Nicht nur die Schweiz, auch weite Teile Europas erleben eine Hitzewelle. Temperaturen von über 30 Grad stehen an der Tagesordnung und die Europäerinnen und Europäer suchen nach Wegen sich abzukühlen.

Hier die besten Bilder.

Es ist heiss in Europa

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad. Bild: keystone

Der Wasserpegel des Bodensees steht auf einem Rekordtiefstand. Bild: keystone

Baden gehen

Wer kann, geht baden. (Zürich, Schweiz) Bild: keystone

Badis, wie der obere Letten in Zürich, können schnell überfüllt sein. Bild: keystone

Auch im Wasser. (Zürich, Schweiz) Bild: keystone

Viele zieht es darum in Berge, zum Beispiel ins Tessiner Verzasca-Tal. Bild: keystone

Bergflüsse sind kühler. (Lavertezzo, Schweiz) Bild: keystone

Andernorts muss man sich mit Springbrunnen begnügen. (Madrid, Spanien) Bild: imago

Sich benebeln lassen

Oder lediglich mit Wasserdampf. (Istanbul, Türkei) Bild: keystone

Den Kopf waschen

Schon kleine Brunnen erfüllen den Zweck. (Cordoba, Spanien) Bild: keystone

Der Menschliche Körper braucht Wasser. (Venedig, Italien) Bild: keystone

Wasser kühlt von aussen... (Madrid, Spanien) Bild: keystone

Viiiel Wasser trinken

...und von innen. (Amsterdam, Niederlande) Bild: keystone

Die Nachfrage nach Wasser ist an heissen Tagen gross. (Istanbul, Türkei) Bild: keystone

Ein Glacé essen

Manche bevorzugen jedoch ein Glacé. (Zoo Zürich) Bild: keystone

Weniger Stoff am Körper

Bei heissem Wetter ist manchen jedes Stück Stoff zu viel. (London, Grossbritannien) Bild: keystone

Andere wollen sich einfach nur bräunen lassen. Bild: imago

Dafür mehr Stoff auf dem Kopf

Vor allem der Kopf sollte vor der heissen Sonne geschützt werden. (Landgraaf, Niederlande) Bild: keystone

Das menschliche Gehirn ist extrem hitzeempfindlich. (Berlin, Deutschland) Bild: keystone

Wenn der Kopf überhitzt, gerät die Temperaturregelung des ganzen Körpers ausser Kontrolle. (Schwarzsee, Schweiz) Bild: keystone

Den Schatten suchen

Deshalb sollte man bei starker Hitze auch mal Schatten suchen. (Amsterdam, Niederlande) Bild: keystone

Schatten ist manchmal jedoch ein knappes Gut. (Interlaken, Schweiz) Bild: keystone

Den Schatten mitnehmen

Regenschirme können da weiterhelfen. (Amsterdam, Niederlande) Bild: keystone

Gerade bei langem Ausharren in der prallen Sonne. (Mailand, Italien) Bild: keystone

Mann kann sie auch gut mit anderen Menschen teilen. (Zürich, Schweiz) Bild: keystone

Oder als Statement nutzen. (Amsterdam, Niederlande) Bild: keystone

Sich Wind zuwedeln

Einige nehmen ihr Wohlbefinden selbst in die Hand. (Rom, Italien) Bild: keystone

Sich Wind zuwedeln lassen

Andere nutzen den technischen Fortschritt. (London, Grossbritannien) Bild: Keystone

Schutz vor Sonneneinstrahlung bleibt jedoch stets am wichtigsten. (Berlin, Deutschland) Bild: keystone

Und am wichtigsten: eincremen

Also crem dich gefälligst ein. (Sevilla, Spanien) Bild: keystone