Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

22.06.2026, 14:4522.06.2026, 14:45
Nicht nur die Schweiz, auch weite Teile Europas erleben eine Hitzewelle. Temperaturen von über 30 Grad stehen an der Tagesordnung und die Europäerinnen und Europäer suchen nach Wegen sich abzukühlen.
Hier die besten Bilder.
Es ist heiss in Europa
Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.Bild: keystone
Der Wasserpegel des Bodensees steht auf einem Rekordtiefstand.Bild: keystone
Baden gehen
Wer kann, geht baden. (Zürich, Schweiz)Bild: keystone
Badis, wie der obere Letten in Zürich, können schnell überfüllt sein. Bild: keystone
Auch im Wasser. (Zürich, Schweiz)Bild: keystone
Viele zieht es darum in Berge, zum Beispiel ins Tessiner Verzasca-Tal.Bild: keystone
Bergflüsse sind kühler. (Lavertezzo, Schweiz)Bild: keystone
Andernorts muss man sich mit Springbrunnen begnügen. (Madrid, Spanien)Bild: imago
Sich benebeln lassen
Oder lediglich mit Wasserdampf. (Istanbul, Türkei)Bild: keystone
Den Kopf waschen
Schon kleine Brunnen erfüllen den Zweck. (Cordoba, Spanien)Bild: keystone
Der Menschliche Körper braucht Wasser. (Venedig, Italien)Bild: keystone
Wasser kühlt von aussen... (Madrid, Spanien)Bild: keystone
Viiiel Wasser trinken
...und von innen. (Amsterdam, Niederlande)Bild: keystone
Die Nachfrage nach Wasser ist an heissen Tagen gross. (Istanbul, Türkei)Bild: keystone
Ein Glacé essen
Manche bevorzugen jedoch ein Glacé. (Zoo Zürich)Bild: keystone
Weniger Stoff am Körper
Bei heissem Wetter ist manchen jedes Stück Stoff zu viel. (London, Grossbritannien)Bild: keystone
Andere wollen sich einfach nur bräunen lassen.Bild: imago
Dafür mehr Stoff auf dem Kopf
Vor allem der Kopf sollte vor der heissen Sonne geschützt werden. (Landgraaf, Niederlande)Bild: keystone
Das menschliche Gehirn ist extrem hitzeempfindlich. (Berlin, Deutschland)Bild: keystone
Wenn der Kopf überhitzt, gerät die Temperaturregelung des ganzen Körpers ausser Kontrolle. (Schwarzsee, Schweiz)Bild: keystone
Den Schatten suchen
Deshalb sollte man bei starker Hitze auch mal Schatten suchen. (Amsterdam, Niederlande)Bild: keystone
Schatten ist manchmal jedoch ein knappes Gut. (Interlaken, Schweiz)Bild: keystone
Den Schatten mitnehmen
Regenschirme können da weiterhelfen. (Amsterdam, Niederlande)Bild: keystone
Gerade bei langem Ausharren in der prallen Sonne. (Mailand, Italien)Bild: keystone
Mann kann sie auch gut mit anderen Menschen teilen. (Zürich, Schweiz)Bild: keystone
Oder als Statement nutzen. (Amsterdam, Niederlande)Bild: keystone
Sich Wind zuwedeln
Einige nehmen ihr Wohlbefinden selbst in die Hand. (Rom, Italien)Bild: keystone
Sich Wind zuwedeln lassen
Andere nutzen den technischen Fortschritt. (London, Grossbritannien)Bild: Keystone
Schutz vor Sonneneinstrahlung bleibt jedoch stets am wichtigsten. (Berlin, Deutschland)Bild: keystone
Und am wichtigsten: eincremen
Also crem dich gefälligst ein. (Sevilla, Spanien)Bild: keystone
Lieber eingecremt und ungebräunt als knusprig und verbrannt. (Berlin, Deutschland)Bild: keystone