Polizeirapport

Täter nach Raubüberfall in Gümligen BE flüchtig

Zwei Männer haben am Freitagabend eine medizinische Einrichtung in Gümligen BE ausgeraubt. Die Unbekannten bedrohten eine Angestellte mit einer Waffe und erbeuteten Bargeld. Verletzt wurde niemand.

Die Meldung zum Überfall ging um 19.30 bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese am Samstag mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach in einer Einrichtung an der Worbstrasse. Danach flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Laut Mitteilung trugen die beiden während des Überfalls dunkle Kleidung, Masken und dunkle Sonnenbrillen mit kleinen Gläsern. Sie sprachen nach Polizeiangaben Berndeutsch. (sda)