«Ein gigantisches Feuer»: Brand auf Bauernhof bei Biel konnte gelöscht werden

Am Sonntagmittag kam es auf einem Bauernhof in Schwadernau zu einem Vollbrand. Peter Frei, der gerade seinen Bruder in Biel besuchte, fielen die dunklen Wolken gegen 10.30 Uhr auf. Er sah den Brand aus über 4,5 Kilometer Entfernung. «Es war ein gigantisches Feuer», so Frei.

Um die Mittagszeit herum sah Peter Frei, wie in der Ferne Rauch aufstieg. Bild: peter frei

Gegen 13 Uhr hätte sich der Rauch langsam verzogen, erzählt der Rheintaler. Er vermutet, dass die Feuerwehr den Brand relativ schnell kontrollieren konnten.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt dies: Rund 50 Angehörige der Feuerwehr und der Rettung Bern rückten kurz nach 10.30 Uhr aus und fanden eine brennende Lagerhalle und zwei brennende Silos vor. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, heisst es in der Medienmitteilung. Ein vorsorglich aufgebotenes Ambulanzteam betreut fünf Personen vor Ort – verletzt wurde niemand.

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zur Brandursache sowie der Höhe des Sachschadens aufgenommen. Die Hauptstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.