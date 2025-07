Ein Basejumper springt von einer Plattform (Symbolbild). Bild: keystone

Polizeirapport

Base-Jumper stürzt in Waadtländer Alpen in den Tod

Ein Base-Jumper ist am Sonntag in der Region der Dents de Morcles in den Waadtländer Alpen ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 33-jährigen US-Amerikaner, der sich auf der Durchreise in der Schweiz befand, wie die Waadtländer Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Mann gehörte zu einer Gruppe von vier Base-Jumpern mit Flügelanzug (Wingsuit), die sich auf den Gipfel der Petite Dent de Morcles begeben hatten. Während des Sprungs wurde er von einer Windböe erfasst und prallte rund hundert Meter weiter unten auf eine Felskante. Er starb noch an Ort und Stelle. (sda)