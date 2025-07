69-jährige Frau tötet ihren Ehemann in Mettmenstetten ZH

In Mettmenstetten ZH hat am Sonntagabend eine 69-jährige Frau ihren 71-jährigen Ehemann getötet. Die Frau wurde verhaftet.

Die 69-jährige Schweizerin meldete sich am Montagnachmittag beim Hausarzt und teilte ihm mit, dass sie ihren Ehemann am Vorabend getötet habe, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Der Arzt informierte die Kantonspolizei. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des 71-jährigen Schweizers feststellen. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die genauen Umstände, die zur Tat geführt haben, werden abgeklärt. (dab/sda)