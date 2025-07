Berggänger verunglückt am Kleinen Mythen im Kanton Schwyz tödlich

Ein 72-jähriger Berggänger ist am Dienstag am Kleinen Mythen im Kanton Schwyz in den Tod gestürzt. Die Unfallursache ist noch unklar, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann stürzte beim Abseilen an der Ostseite des Berges in die Tiefe. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen, wie es im Communiqué hiess.

Die Rega konnte den Verunglückten in unwegsamem Gelände lokalisieren und bergen.

Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (sda)