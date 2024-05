Polizeirapport

22-Jähriger stirbt nach Sturz von Klippe in Freiburg

Ein 22-Jähriger ist nach einem Sturz von einer Klippe in Freiburg gestorben. Er wurde am Sonntagmorgen in der Saane gefunden, wie die Freiburger Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Die Polizei wurde um 4.20 Uhr über den Sturz am Sentier Ritter informiert. Um 8 Uhr wurde der junge Mann gefunden. Der 22-Jährige war mit Freunden unterwegs und dürfte aus Versehen aus einer Höhe von 20 Metern abgestürzt sein. Er war in der Region wohnhaft. (sda)