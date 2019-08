Polizeirapport

Thurgau

Polizeimeldung: Blitzschlag löst Brand von Trafostation in Gachnang aus



Blitzschlag löst Brand von Trafostation in Gachnang aus

Bild: Kapo TG

In Gachnang TG ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Brand in einer Trafostation ausgebrochen. In der Gemeinde fiel der Strom für einige Stunden aus. Als Ursache wird ein Blitzschlag vermutet.

Kurz vor Mitternacht sei gemeldet worden, dass aus der Trafostation an der Stegenerstrasse starker Rauch austrete, teilte die Thurgauer Polizei am Dienstag mit.

Zuerst unterbrachen Mitarbeiter einer spezialisierten Firmen den Stromfluss, danach konnte die Feuerwehr den Brand rasch löschen. Bei der Ermittlung der Ursache steht ein Blitzschlag im Vordergrund. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. (sda)