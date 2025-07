In Luzern kollidierten am Montag ein Bus und ein Auto. Bild: Luzerner Polizei

Polizeirapport

Bus kollidiert mit Auto –Kleinkind bei Unfall in Luzern verletzt

Bei einer Kollision eines Linienbusses mit einem Auto haben sich am Montagnachmittag in Luzern die Autofahrerin sowie ein Kleinkind leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Unfall geschah, als die Autofahrerin auf der Pilatusstrasse in Richtung Bahnhof auf der Höhe Sempacherstrasse nach rechts abbog. Das Auto prallte mit dem Linienbus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zusammen, der auf der Busspur ebenfalls in Richtung Bahnhof unterwegs war. Das Kleinkind, das dabei verletzt wurde, fuhr im Bus mit.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken, wie die Polizei weiter schrieb. (sda)