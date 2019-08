Polizeirapport

Auto kracht in Tunnelbankett bei Sachseln – zwei Verletzte

Bild: Kapo OW

Ein Auto ist am Montagabend in Sachseln in das Bankett beim Nordportal des Tunnels Giswil gefahren. Zwei Personen wurden verletzt.

Wie die Kantonspolizei Obwalden am Dienstag mitteilte, war der 49-jährige spanische Lenker kurz vor 18 Uhr auf der A8 Richtung Brünig unterwegs. In Sachseln geriet er rechts neben die Fahrbahn und kollidierte mit dem Bankett des Tunnelportals.

Der Lenker blieb unverletzt, doch erlitten zwei weitere Insassen leichte Verletzungen. Sie wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Sachschaden am Auto wird von der Polizei als erheblich bezeichnet. Die A8 war wegen des Unfalls in beiden Richtungen zwei Stunden lang gesperrt. (sda)