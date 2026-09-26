Der Nirvana-Frontmann Kurt Cobain hat seinen grössten Hit «Sounds Like Adulthood» später nicht mehr so gerne live gesungen – oder wie hiess der Song noch gleich? Bild: AP/AP

Quizzticle

Diese Hits sind verdreht! Errätst du, wie sie richtig heissen?

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Liebe Quizzticle-Klasse,

Taylor Swift hat gestern vier neue Songs veröffentlicht. Die Lieder erscheinen unter einer Erweiterung ihres letzten Albums «The Life of a Showgirl», das bereits vor fast einem Jahr erschienen ist.

Wenn man sich diesen Thread auf Reddit durchliest, scheint es aber, als ob die neuen Songs vor allem inhaltlich bisher nicht so wirklich überzeugen. So schreibt eine Person: «Fand sie es nicht gut, als Songwriterin dieser Generation bezeichnet zu werden oder so? Was für ein Rückschritt.»

Die Diskussionen rund um Taylor Swifts Songwriting-Fähigkeiten sind nichts Neues. Bei jeder Veröffentlichung flammen sie wieder auf. Entweder man liebt ihre Songs, oder eben nicht.

Für alle, die sich wie ich lieber mit anderer (und besserer) Musik befassen, gibt's jetzt unser Musikquiz! Die Krux? Wir haben die Songtitel etwas verdreht. Ihr müsst nun erraten, welche Lieder sich dahinter verbergen.

Ein kleiner Tipp: Die «Fake-Titel» sind meist das Gegenteil von den echten Songtiteln.

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir suchen 25 Hits.

Als Hinweis liefern wir dir das Erscheinungsjahr.

Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «spielen» und los geht's!

Der Notenschlüssel 24 bis 25 Punkte: 6,0

22 bis 23 Punkte: 5,5

19 bis 21 Punkte: 5,0

16 bis 18 Punkte: 4,5

13 bis 15 Punkte: 4,0

Weniger als 13 Punkte: Mehr Musik hören!