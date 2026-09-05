bedeckt21°
DE | FR
burger
Spass
Quizzticle

Quizzticle: Nenne die 25 Künstlernamen

epa12985511 US singer Miley Cyrus speaks during a ceremony honoring her with a star on the Hollywood Walk of Fame at 7011 Hollywood Boulevard in Los Angeles, California, USA, 22 May 2026. EPA/TED SOQU ...
Miley wurde als Destiny Hope Cyrus geboren – mittlerweile tritt sie nur noch unter ihrem Künstlervornamen auf.Bild: keystone
Quizzticle

Nenne die 25 Künstlernamen – oder Edward Teach* sucht dich im Traum heim

05.09.2026, 11:5505.09.2026, 11:55
Nico Conzett
Nico Conzett

Geschätzte Quizzticle-Klasse

Heute geht's um Namen. Dies, weil Miley Cyrus ihren bekannten Nachnamen streicht und für ihr zehntes, kürzlich angekündigtes Studienalbum nur noch unter ihrem Vornamen Miley auftritt. Dabei war dieser bereits eine Fantasiekreation: Geboren wurde die US-Sängerin einst als Destiny Hope Cyrus. Weil sie als Kind derart viel lächelte, wurde sie bald nur noch «Smiley» genannt – da war der Weg zu Miley nicht mehr weit.

Fantasieübernamen sind bei prominenten Persönlichkeiten derweil überhaupt nichts Neues. Reihenweise haben sich berühmte Figuren in der Vergangenheit und Gegenwart mit veränderten Versionen ihres richtigen Namen oder kompletten Fantasiekreationen geschmückt. Und weil man so schön mit seinem Allgemeinwissen angeben kann, wenn in irgendeiner Runde die Rede von einer dieser Personen ist, trainieren wir heute ein bisschen.

*Edward Teach ist besser bekannt als Blackbeard. Der war ein berüchtigter Pirat im 18. Jahrhundert und sah etwa so aus:

blackbeard
Bild: x

So geht's:

  • Du kriegst: Den richtigen Namen einer bekannten Persönlichkeit sowie einen mal mehr, mal weniger hilfreichen Hinweis.
  • Du lieferst: Den Künstlernamen der Person.
  • Gesucht werden Sängerinnen, Politiker, Sportlerinnen sowie Schauspieler. Die älteste Person auf der Liste hat Jahrgang 1890, die jüngste 1996.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige alternative Formen als korrekt zu erfassen, doch wenn's allzu abenteuerlich wird, ist die Variante vielleicht nicht darunter.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle. Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Auf «Quiz spielen» klicken und loslegen!
Mehr Quizzticles:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
18 Dinge, die du nur verstehst, wenn du gerne deine Ruhe hast
Du musst nicht zwingend 80 Jahre alt sein, um zu wissen, dass es zu Hause manchmal einfach am schönsten ist und viele laute Leute Energieräuber sind. Falls du auch zu dieser Sorte Mensch gehörst, sind diese Memes aus dem Internetz für dich bestimmt.
Zur Story