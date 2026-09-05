Miley wurde als Destiny Hope Cyrus geboren – mittlerweile tritt sie nur noch unter ihrem Künstlervornamen auf. Bild: keystone

Quizzticle

Nenne die 25 Künstlernamen – oder Edward Teach* sucht dich im Traum heim

Nico Conzett Folge mir

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Heute geht's um Namen. Dies, weil Miley Cyrus ihren bekannten Nachnamen streicht und für ihr zehntes, kürzlich angekündigtes Studienalbum nur noch unter ihrem Vornamen Miley auftritt. Dabei war dieser bereits eine Fantasiekreation: Geboren wurde die US-Sängerin einst als Destiny Hope Cyrus. Weil sie als Kind derart viel lächelte, wurde sie bald nur noch «Smiley» genannt – da war der Weg zu Miley nicht mehr weit.

Fantasieübernamen sind bei prominenten Persönlichkeiten derweil überhaupt nichts Neues. Reihenweise haben sich berühmte Figuren in der Vergangenheit und Gegenwart mit veränderten Versionen ihres richtigen Namen oder kompletten Fantasiekreationen geschmückt. Und weil man so schön mit seinem Allgemeinwissen angeben kann, wenn in irgendeiner Runde die Rede von einer dieser Personen ist, trainieren wir heute ein bisschen.



*Edward Teach ist besser bekannt als Blackbeard. Der war ein berüchtigter Pirat im 18. Jahrhundert und sah etwa so aus:

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So geht's: