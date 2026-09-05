Nenne die 25 Künstlernamen – oder Edward Teach* sucht dich im Traum heim
Geschätzte Quizzticle-Klasse
Heute geht's um Namen. Dies, weil Miley Cyrus ihren bekannten Nachnamen streicht und für ihr zehntes, kürzlich angekündigtes Studienalbum nur noch unter ihrem Vornamen Miley auftritt. Dabei war dieser bereits eine Fantasiekreation: Geboren wurde die US-Sängerin einst als Destiny Hope Cyrus. Weil sie als Kind derart viel lächelte, wurde sie bald nur noch «Smiley» genannt – da war der Weg zu Miley nicht mehr weit.
Fantasieübernamen sind bei prominenten Persönlichkeiten derweil überhaupt nichts Neues. Reihenweise haben sich berühmte Figuren in der Vergangenheit und Gegenwart mit veränderten Versionen ihres richtigen Namen oder kompletten Fantasiekreationen geschmückt. Und weil man so schön mit seinem Allgemeinwissen angeben kann, wenn in irgendeiner Runde die Rede von einer dieser Personen ist, trainieren wir heute ein bisschen.
*Edward Teach ist besser bekannt als Blackbeard. Der war ein berüchtigter Pirat im 18. Jahrhundert und sah etwa so aus:
So geht's:
- Du kriegst: Den richtigen Namen einer bekannten Persönlichkeit sowie einen mal mehr, mal weniger hilfreichen Hinweis.
- Du lieferst: Den Künstlernamen der Person.
- Gesucht werden Sängerinnen, Politiker, Sportlerinnen sowie Schauspieler. Die älteste Person auf der Liste hat Jahrgang 1890, die jüngste 1996.
- Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige alternative Formen als korrekt zu erfassen, doch wenn's allzu abenteuerlich wird, ist die Variante vielleicht nicht darunter.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle. Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
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