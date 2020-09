Quiz

Wie gut kennst du dich mit Schweizer Blumen aus?



Blumen in den Schweizer Bergen – wie gut kennst du dich aus? bild: shutterstock

In Zeiten, in denen man besser in der Schweiz bleibt, boomt dementsprechend das Wandern. Unzählige Leute sind in den Schweizer Bergen unterwegs und geniessen die Natur.

Und da dieses Wochenende (oder zumindest am Samstag) noch einmal schönes Wetter ist, gibt es nun ein Quiz! Denn so könnt ihr nicht nur bei euren Freunden und Freundinnen bei der nächsten Wanderung mit Fachwissen punkten – nein, ihr könnt vielleicht (gleich wie ich) die Vielfalt unserer Flora wieder so schätzen, wie sie es verdient. 🤗

Also dann, viel Glück! 🌷🌼🌻

Quiz 1. Beginnen wir ganz einfach: Wie heisst diese Blume? Enzian Edelweiss Weissglöckchen 2. Apropos «Enzian»: Weisst du, wie dieser aussieht? 3. Aus Frage zwei wissen wir nun, dass es sich hierbei nicht um Enzian handelt, aber um was dann? Falsche Schlossblume Echte Schlossblume Falsche Schlüsselblume Echte Schlüsselblume 4. Wie heisst dieses Gewächs? Sonnenmohn Lastersblüte Veilchen Eselsdistel 5. Welche Blumen sehen wir hier? Edelraute Bergmeisli Veilchen Goldleppen 6. Jetzt hatten wir schon zwei Mal «Veilchen» als mögliche Antwort, nun will ich wissen, wie diese wirklich aussehen. Auf welchem Bild ist ein Veilchen zu sehen? 7. Welche Blume sehen wir hier? Adler-Spüste Schlangen-Knöterich Schweine-Klöte Igels-Laufer 8. Okay, dass das ein Löwnzahn ist, habe sogar ich schon vor dem Quiz gewusst. Daher hier eine andere Frage: Warum der Name «Löwenzahn»? Wegen ihrem Kopf, der einer Mähne gleicht. Es war die Lieblingsblume von Peter Lustig, dem Moderator des «Löwenzahn-Magazins». Nach seinem Tod wurde ihm die Blume gewidmet. Löwen essen diese Blumen leidenschaftlich gerne. Wegen ihrer gezähnten Blätter. 9. Diese Blume haben bestimmt schon die meisten von euch gesehen, aber wer kennt ihren Namen? Wachholderlistel Schneckengarbe Schafgarbe Ziegenspriessling 10. «Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht ...» Ihr wisst bestimmt alle, wie die Blume dazu aussieht. Aber wie heisst sie? Gänseblümchen Vergissmeinnicht Fleissiges Lieschen Tränendes Herz 11. Bleiben wir beim Vergissmeinnicht. Weisst du, welche Blume es ist? 12. Bei Frage 11 noch in der Nebenrolle, nun die Hauptdarstellerin. Wie ist ihr Name? Alpen-Mohn Lilie Orchidee Dahlie 13. Kommen wir zu der letzten Blume: Wie ist ihr Name? Edelrose Wildrose Alpenrose Duftrose

Zum Dank für's Mitmachen nur für dich:

Einen Blumenstraus! 👒

bild: shutterstock

Ich weiss, es gäbe noch so viele schöne Blumen in der Schweiz ... Wie wäre es, wenn du uns deinen Liebling in den Kommentaren zeigst? So lernen wir alle noch mehr Blumen kennen! 😁

Du hast noch nicht genug gequizzt? Dann habe ich hier noch etwas für dich:

