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Wie nennt man die Bewohner dieser WM-Länder?

Scotland&#039;s Aaron Hickey, left, vies for the ball with Curacao&#039;s Tahiti Chong uring an international friendly soccer match between Scotland and Curacao in Glasgow, Scotland, Saturday, May 30, ...
Der Schottländer Aaron Hickey kämpft mit dem Curaçis Tahith Chong um den Ball.Bild: keystone
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Die Curaçis dominieren die Schotter – wie heissen die Bewohner dieser Länder?

13.06.2026, 12:0513.06.2026, 12:05
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

Die Fussball-WM hat begonnen! Damit du bei diesem Turnier überall gut mitdiskutieren und herumconnaisseurlen kannst, brauchst du erstmal das sprachliche Grundgerüst. Trainiere jetzt mit diesem Quizzticle deine Debattierfähigkeiten. Keine Angst, hier geht es nicht um Fussballausdrücke. Wir wollen wissen, wie man die Bewohner dieser Länder nennt.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir geben dir das Land, du nennst die Bewohner.
  • Die gesuchten Antworten sind alle im männlichen Plural.
  • Als Extra-Hinweis gibt's eine Version, die zwar sehr oft verwendet wird, jedoch falsch ist.
  • Achtung: Es sind nicht alle Länder an der WM. Weil dieses Mal nur 48 Nationen mitmachen, mussten wir ein paar andere dazunehmen.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen zu erfassen, aber sicher ist sicher.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.
  • Drück auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0. Bitte grad sofort als Fussballkommentator bewerben.
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Vielleicht nutzt du stattdessen einfach die Trikotfarben als Bezeichnung.

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